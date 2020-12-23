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По всей Беларуси прошли вечерние протесты

24.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

По всей Беларуси прошли вечерние протесты

  • 23.12.2020, 23:25
  • 3,666
По всей Беларуси прошли вечерние протесты

Белорусы намерены протестовать до победы.

В Минске жители Востока, Зелёного Луга и района улицы Калиновского выстроились в цепь Солидарности, а на Юго-Западе прошёл районный марш, передает Нехта.

Новополочане сегодня тоже прошлись маршем по городу.

Случане и Сёмковчане передают «привет» всем свободным белорусам. «Вместе — победим!»

В Заславле горожане встретились на акцию Солидарности с «говорящим» плакатом в руках. «В Новый Год — без Лукашенко!»



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Теги: Минск
 
 
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Белорусы намерены протестовать до победы.
 
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