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По всей Беларуси прошли вечерние протесты
Источник материала: Хартия'97
По всей Беларуси прошли вечерние протесты
Белорусы намерены протестовать до победы.
В Минске жители Востока, Зелёного Луга и района улицы Калиновского выстроились в цепь Солидарности, а на Юго-Западе прошёл районный марш, передает
Новополочане сегодня тоже прошлись маршем по городу.
Случане и Сёмковчане передают «привет» всем свободным белорусам. «Вместе — победим!»
В Заславле горожане встретились на акцию Солидарности с «говорящим» плакатом в руках. «В Новый Год — без Лукашенко!»
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Белорусы намерены протестовать до победы.
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