Источник материала: Хартия'97

По всей Беларуси прошли вечерние протесты 23.12.2020, 23:25

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Белорусы намерены протестовать до победы.

В Минске жители Востока, Зелёного Луга и района улицы Калиновского выстроились в цепь Солидарности, а на Юго-Западе прошёл районный марш, передает Нехта .

Новополочане сегодня тоже прошлись маршем по городу.

Случане и Сёмковчане передают «привет» всем свободным белорусам. «Вместе — победим!»

В Заславле горожане встретились на акцию Солидарности с «говорящим» плакатом в руках. «В Новый Год — без Лукашенко!»









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