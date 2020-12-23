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В Польше запустили индивидуальную программу интеграции для мигрантов

24.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Польше запустили индивидуальную программу интеграции для мигрантов

  • 23.12.2020, 23:11
  • 5,068
В Польше запустили индивидуальную программу интеграции для мигрантов

Польша ускорила рассмотрение заявлений о получении статуса международной опеки.

Из-за большого количества мигрантов по политическим мотивам Польша ускорила рассмотрение заявлений о получении статуса международной опеки. Для мигрантов, которые уже получили этот статус, существует государственная программа индивидуальной интеграции - IPI. Но чтобы воспользоваться ей, мигрант должен обратиться в окружной центр помощи семье.

Павел Мицкевич, сотрудник Центра поддержки иностранцев в Белостоке при Фонде «Окно на Восток», говорит «Радыё Рацыя», что срок подачи заявок строго ограничен:

- С момента получения решения на руки о признании вашего статуса международной защиты у вас есть 60 дней на то, чтобы подать заявление в окружной центр помощи семье. 60 дней считается не со дня выдачи решения, выставленного на документе, а с момента получения вами этого документа от почтальона.

Участие в программе IPI гарантирует мигрантам финансовые ресурсы, психологическую и юридическую помощь, а также медицинское страхование для всей семьи в течение года. Этого времени достаточно, чтобы найти работу, выучить язык и получить новую квалификацию, - говорит Павел Мицкевич.

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Польша ускорила рассмотрение заявлений о получении статуса международной опеки.
 
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