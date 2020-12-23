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Собака Макрона выступила с новогодним посланием к людям

24.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Собака Макрона выступила с новогодним посланием к людям

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  • 23.12.2020, 22:49
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Собака Макрона выступила с новогодним посланием к людям

Оно про доброту и ответственность.

Первый пес Франции обратился к людям с рождественским посланием. Он попросил их забрать домой всех бездомных животных. А потом всю жизнь любить их как равноправных членов семьи, передает ВВС.

«Я знаю, о чем говорю», — объяснил Немо, который сам был бездомным всего три года назад.

Теперь он живет в Елисейском дворце в семье французского президента Эммануэля Макрона. Пока хозяин лечится от ковида, пес запостил обращение в его аккаунты во всех соцсетях.

Немо пообещал французам ужесточение наказания за жестокое обращение с животными и 20 млн евро на улучшение условий в приютах.

«Каждый год 100 тысяч животных выбрасывают на улицу, как когда-то меня. Скоро Рождество — приютите их!» — призвала с экрана седобородая черная морда.

«Но, заводя домашнего питомца, не забывайте об ответственности. Ваш питомец — часть семьи. Он любит вас больше всего на свете. И рассчитывает на вас».

Выступление Немо — помеси лабрадора и гриффона — сопровождается лаем и письменным переводом на французский.

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