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Сегодня белорусские греко-католики отмечали 425-летие Брестской унии
Источник материала: Хартия'97
Сегодня белорусские греко-католики отмечали 425-летие Брестской унии
В Минске по этому случаю прошла торжественное богослужение.
В Минске прошло торжественное богослужение по случаю 425-летия утверждения Брестской церковной унии Папой Климентом VIII в Минской греко-католической общине.
425 лет назад, 23 декабря 1595 года, в Риме представителей епископата Православной Киево-Литовской митрополии Константинопольского Патриархата епископа Ипатия Патея и епископа Кирилла Терлецкого в торжественной обстановке
В тот же день Папа издал буллу Magnus Dominus et laudabilis nimis, одобряющую союз Русской Церкви с Вселенской Церковью.
Уния была принята и провозглашена 6-8 (16-18) октября 1596 г. на Синоде в Бресте.
23 декабря 2020 года в Белорусской Греко-Католической Церкви — день благодарственной молитвы.
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В Минске по этому случаю прошла торжественное богослужение.
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