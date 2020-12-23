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В России уничтожали 2,5 тонны помело, ввезенных из Беларуси

24.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В России уничтожали 2,5 тонны помело, ввезенных из Беларуси

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  • 23.12.2020, 22:26
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В России уничтожали 2,5 тонны помело, ввезенных из Беларуси
Фото: fsvps.gov.ru

На фрукты не оказалось фитосанитарного сертификата.

На днях под Себежем в Псковской области РФ, недалеко от границы с Беларусью, под гусеницами бульдозера погибли 2,5 тонн помело. Фрукты привезли в Россию из Беларуси, как оказалось - незаконно, сообщает Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Поэтому их «уничтожили механическим путем», перадет kp.by.

Машину с помело из Беларуси остановили 19 декабря сотрудники Псковской таможни и МВД. В грузовике нашли «подкарантинную продукцию неизвестного происхождения». По маркировочным этикеткам на коробках, страной происхождения помело был Китай. Однако фитосанитарного сертификата и других сопроводительных документов, которые подтверждали бы происхождение и безопасность продукции, водитель грузовика предоставить не смог.

Фото: fsvps.gov.ru

В Россельхознадзоре напомнили, что с 6 января ввели ограничения на поставки цитрусовых из Китая - из-за того, что нашли в этой продукции карантинные вредные для РФ организмы.

Кстати, недавно Россельхознадзор уничтожил также около 22 тонн подракантинных польских груш - их везли в Москву.

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На фрукты не оказалось фитосанитарного сертификата.
 
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