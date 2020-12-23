Источник материала: Хартия'97

Twitter передаст Байдену аккаунт президента США без подписчиков 4 23.12.2020, 21:54

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ДЖО Байден

Трамп в 2016 году получил их от Обамы.

Официальный аккаунт президента США в Twitter передадут команде избранного президента США Джо Байдена без подписчиков. Об этом со ссылкой на данные компании сообщил The Wall Street journal.

Это касается официальных аккаунтов, включая POTUS и The White House.

Twitter будет уведомлять подписчиков, что контент на этих аккаунтах планируют архивировать, и предоставит им возможность подписаться на новые учетные записи администрации Байдена.

Представитель команды Байдена Роб Флаэрти отметил в Twitter, что в 2016 году команда 44-го президента США Барака Обамы передала официальные аккаунты команде нынешнего президента Дональда Трампа с подписчиками, а команде Байдена придется "начинать все с нуля".

In 2016, the Trump admin absorbed all of President Obama's Twitter followers on @POTUS and @WhiteHouse -- at Team 44's urging.



In 2020, Twitter has informed us that as of right now the Biden administration will have to start from zero. https://t.co/wj1R02SmiK — Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) December 22, 2020

Сейчас на аккаунте президента (POTUS) в Twitter 33,2 млн подписчиков, на аккаунте Белого дома – 26 млн, на аккаунте первой леди (FLOTUS) – 16,4 млн.

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