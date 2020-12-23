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Twitter передаст Байдену аккаунт президента США без подписчиков

24.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Twitter передаст Байдену аккаунт президента США без подписчиков

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  • 23.12.2020, 21:54
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Twitter передаст Байдену аккаунт президента США без подписчиков
ДЖО Байден

Трамп в 2016 году получил их от Обамы.

Официальный аккаунт президента США в Twitter передадут команде избранного президента США Джо Байдена без подписчиков. Об этом со ссылкой на данные компании сообщил The Wall Street journal.

Это касается официальных аккаунтов, включая POTUS и The White House.

Twitter будет уведомлять подписчиков, что контент на этих аккаунтах планируют архивировать, и предоставит им возможность подписаться на новые учетные записи администрации Байдена.

Представитель команды Байдена Роб Флаэрти отметил в Twitter, что в 2016 году команда 44-го президента США Барака Обамы передала официальные аккаунты команде нынешнего президента Дональда Трампа с подписчиками, а команде Байдена придется "начинать все с нуля".

Сейчас на аккаунте президента (POTUS) в Twitter 33,2 млн подписчиков, на аккаунте Белого дома – 26 млн, на аккаунте первой леди (FLOTUS) – 16,4 млн.

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