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Twitter передаст Байдену аккаунт президента США без подписчиков
Источник материала: Хартия'97
Twitter передаст Байдену аккаунт президента США без подписчиков
Трамп в 2016 году получил их от Обамы.
Официальный аккаунт президента США в Twitter передадут команде избранного президента США Джо Байдена без подписчиков. Об этом со ссылкой на данные компании
Это касается официальных аккаунтов, включая POTUS и The White House.
Twitter будет уведомлять подписчиков, что контент на этих аккаунтах планируют архивировать, и предоставит им возможность подписаться на новые учетные записи администрации Байдена.
Представитель команды Байдена Роб Флаэрти отметил в Twitter, что в 2016 году команда 44-го президента США Барака Обамы передала официальные аккаунты команде нынешнего президента Дональда Трампа с подписчиками, а команде Байдена придется "начинать все с нуля".
Сейчас на аккаунте президента (POTUS) в Twitter 33,2 млн подписчиков, на аккаунте Белого дома – 26 млн, на аккаунте первой леди (FLOTUS) – 16,4 млн.
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Трамп в 2016 году получил их от Обамы.
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