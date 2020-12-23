Правозащитники признали политзаключенной осужденную в Беларуси гражданку Швейцарии Наталью Херше

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенной гражданку Швейцарии белорусского происхождения Наталью Херше, приговоренную к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Соответствующее заявление опубликовано на правозащитном сайте spring96.org.





Суд Советского района Минска 7 декабря признал Херше виновной в сопротивлению сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК). Согласно приговору, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения». Она также должна выплатить сотруднику МВД 1000 рублей. Женщина свою вину не признала.

Правозащитники полагают, что уголовное преследование Херше, которая «одновременно является гражданкой Республики Беларусь и Швейцарии», носит политически мотивированный характер со стороны белорусских властей и «укладывается в общие мотивы их действий в выборный и поствыборный период — укрепление либо удержание власти субъектами властных полномочий».

Они считают, что при рассмотрении уголовного дела суд не оценил законности требований и действий сотрудников милиции «по прекращению собрания граждан, <…> в котором принимала участие Наталья Херше».

«Мы считаем, что осужденная вообще не совершила уголовного преступления, поскольку деятельность сотрудников МВД по задержанию участников мирного собрания выходила за пределы "исполнения ими обязанностей по охране общественного порядка", — отметили правозащитники. — Стихийное собрание 19 сентября 2020 года в районе ул. Сурганова и Якуба Коласа в Минске носило исключительно мирный характер, по международным стандартам».

В связи с этим «суду необходимо было квалифицировать действия обвиняемой как совершенные не в связи с выполнением потерпевшим функций по охране общественного порядка и в целом осуществления служебной деятельности, а в случае причинения ему повреждений — исходя из наличия умысла на причинение вреда и тяжести последствий».

Повреждения сотруднику МВД, по мнению правозащитников, были совершены «по неосторожности и не являются преступными».

«Действия, имеющие признаки неповиновения или сопротивления, были спровоцированы первоначально непропорциональным использованием сотрудниками МВД физической силы, угрозой применения спецсредств или оружия, при том что в действиях обвиняемой отсутствовал умысел на нанесение несимволичного материального вреда или вреда здоровью», — подчеркивается в заявлении.

Дело Херше, по мнению правозащитников, рассматривалось с нарушениями принципов справедливого судебного разбирательства, а избранная судом мера наказания является непропорциональной и неадекватной правонарушению, в котором она была признана виновной. «Очевидно, что именно в связи с наличием политических мотивов со стороны власти, Наталья Херше была селективно лишена свободы по сравнению с другими лицами», — подчеркнули они.

В связи с этим правозащитные организации требуют немедленно пересмотреть приговор в отношении Натальи Херше «при соблюдении принципов справедливого судебного разбирательства и устранении факторов, повлиявших на приговор». Они требуют также освободить ее из-под стражи, применив иные меры обеспечения явки в суд.

Заявление подписали правозащитный центр «Весна», РОО «Правовая инициатива», «Инициатива FORB», Центр правовой трансформации Lawtrend, центр «Хьюман Константа», Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.

Ситуацию с Натальей Херше 22 декабря среди прочего обсудили по телефону министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и его швейцарский коллега Иньяцио Кассис. После переговоров Кассис написал на своей странице в «Твиттере»: «Очередной обмен мнениями с министром иностранных дел Беларуси Макеем. Насилие со стороны сил безопасности недопустимо. Наталья Херше пользуется консульской защитой: посольство Швейцарии в Беларуси имеет прямой доступ [к ней] и следит за судебным делом. Наша соотечественница должна быть освобождена».

Херше стала 160-й политзаключенной в Беларуси.