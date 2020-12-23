Подарки под елочку от Mastercard. Подводим итоги! (обновлено)

Источник материала: Onliner

Перед Новым годом остро ощущается дефицит чудес в организме. Onliner вместе с Mastercard дарит вам немножко праздничного волшебства и возможность отыскать призы в нашем Каталоге. Сегодня вечером подводим итоги!

Отыскать акционные товары в огромном Каталоге Onliner было непросто, но с этой задачей справился 21 человек. Показываем, где мы спрятали подарочки:













А теперь называем имена трех победителей, которые справились с задачей раньше других и получат под елочку подарки:

Коновал Дмитрий Сергеевич;

Станислав Михайлович (фамилию не указал);

Михневич Иван Сергеевич.

Вот транзакции победителей:





Следите за анонсами, это еще не все!

Сегодня, 23 декабря, мы разыграем три набора новогодних подарков под вашу елочку. Каждый победитель получит: