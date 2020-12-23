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Подарки под елочку от Mastercard. Подводим итоги! (обновлено)

24.12.2020 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Перед Новым годом остро ощущается дефицит чудес в организме. Onliner вместе с Mastercard дарит вам немножко праздничного волшебства и возможность отыскать призы в нашем Каталоге. Сегодня вечером подводим итоги! 

Отыскать акционные товары в огромном Каталоге Onliner было непросто, но с этой задачей справился 21 человек. Показываем, где мы спрятали подарочки:






А теперь называем имена трех победителей, которые справились с задачей раньше других и получат под елочку подарки:

Коновал Дмитрий Сергеевич;

Станислав Михайлович (фамилию не указал);

Михневич Иван Сергеевич.

Вот транзакции победителей:

Подарки под елочку от Mastercard. Подводим итоги! (обновлено)

Следите за анонсами, это еще не все!

Сегодня, 23 декабря, мы разыграем три набора новогодних подарков под вашу елочку. Каждый победитель получит:

 
 
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Перед Новым годом остро ощущается дефицит чудес в организме. Onliner вместе с Mastercard дарит вам немножко праздничного волшебства и возможность отыскать призы в нашем...
 
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