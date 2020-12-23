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Подарки под елочку от Mastercard. Подводим итоги! (обновлено)
Источник материала: Onliner
Перед Новым годом остро ощущается дефицит чудес в организме. Onliner вместе с Mastercard дарит вам немножко праздничного волшебства и возможность отыскать призы в нашем Каталоге. Сегодня вечером подводим итоги!
Отыскать акционные товары в огромном Каталоге Onliner было непросто, но с этой задачей справился 21 человек. Показываем, где мы спрятали подарочки:
А теперь называем имена трех победителей, которые справились с задачей раньше других и получат под елочку подарки:
Коновал Дмитрий Сергеевич;
Станислав Михайлович (фамилию не указал);
Михневич Иван Сергеевич.
Вот транзакции победителей:
Следите за анонсами, это еще не все!
Сегодня, 23 декабря, мы разыграем три набора новогодних подарков под вашу елочку. Каждый победитель получит:
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Перед Новым годом остро ощущается дефицит чудес в организме. Onliner вместе с Mastercard дарит вам немножко праздничного волшебства и возможность отыскать призы в нашем...
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