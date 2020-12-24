Вы только посмотрите на эти прически! Парикмахеры отожгли не по-детски

Источник материала: ОНТ

Из волос можно сотворить настоящее произведение искусства. Некоторые парикмахеры предпочитают направление андеграунд. Посмотрите на их работы!



Что хотел сказать мастер?







Тут точно тоже есть смысл...



Отличная маскировка



Футбольное поле? Мини-бассейн?



Вот так ананас!



Новогоднее настроение!



Весьма оригинально!



Точно привлекает внимание!



Помидорка



Девушка-тучка



Тщательная укладка!





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram