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Вы только посмотрите на эти прически! Парикмахеры отожгли не по-детски

24.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вы только посмотрите на эти прически! Парикмахеры отожгли не по-детски

Из волос можно сотворить настоящее произведение искусства. Некоторые парикмахеры предпочитают направление андеграунд. Посмотрите на их работы!

 
Что хотел сказать мастер?



Тут точно тоже есть смысл...


Отличная маскировка


Футбольное поле? Мини-бассейн?


Вот так ананас!


Новогоднее настроение!


Весьма оригинально!


Точно привлекает внимание!


Помидорка


Девушка-тучка


Тщательная укладка!


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Из волос можно сотворить настоящее произведение искусства. Некоторые парикмахеры предпочитают направление андеграунд. Посмотрите на их работы!  Что хотел...
 
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