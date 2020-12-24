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Международная федерация борьбы утвердила даты проведения стартов
Источник материала: ОНТ
Международная федерация борьбы утвердила даты проведения стартов, в числе которых два лицензионных турнира к Олимпиаде в Токио.
По плану, европейский квалификационный турнир должен пройти с 18 по 21 марта в Венгрии. Что касается всемирного отборочного старта, то его с 6 по 9 мая примет Болгария. Чемпионат Европы в апреле состоится в Польше. Но из-за пандемии все даты могут измениться в любой момент. Отметим, что у белорусских борцов уже есть две олимпийские лицензии, которые добыли Николай Стадуб и Ирина Курочкина.
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Международная федерация борьбы утвердила даты проведения стартов, в числе которых два лицензионных турнира к Олимпиаде в Токио. По плану, европейский...
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