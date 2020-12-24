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Старейшую галерею Беларуси «Мастацтва» ожидает реновация

24.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Старейшую галерею Беларуси «Мастацтва» ожидает реновация

«Мастацтва» станет заметнее. Реновация ожидает старейшую галерею страны. Установлена точная дата её открытия – 1948 год. Минск ещё лежал в руинах. Сегодня в легендарном «салоне» представлена выставка живописи Людмилы Щемелёвой. Эта фамилия знаковая в белорусской культуре уже более 70 лет.  


Заглядывать в эти окна отнюдь не моветон. «Витринистика», заявляют, теперь не только ремесло, но и искусство. Арт-галерея с говорящим названием «Мастацтва» сменила локацию лишь однажды, когда в 1952 возвели подлинно «культурный» дом.  

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников: «Есть документы в Национальном архиве. Сначала она была на проспекте, где сейчас находится аптека. В этих окнах должно быть как минимум написано "Существует с 1948 года". В этих окнах должны появится не только реальные картины, а, возможно, мультимедийные экраны. Конечно, должно измениться и внутреннее пространство. Здесь должен проходить какой-то творческий интерактив».

За стеклом – пейзаж картинный, главная улица столицы. Редкий случай, когда и место красит. В галерее нет постоянной экспозиции. В запасниках, куда так просто не попасть, отдельный «зал славы» у Александра Кищенко. «Мастацтва» ценят коллекционеры. 

Сейчас галерея работает пять дней в неделю, вход всегда свободный. Вот уж где реально искусство принадлежит народу. Самая статусная, самая популярная. Почему не вернуть былой престиж? «Салонный художник» (сам термин возник в Париже) в Минске – это не оскорбление.

В стенах «Мастацтва» вершились судьбы, формировался послевоенный арт-рынок и вкус. Все арт-объекты сбываются. Сразу узнаваемые работы «Народных» Арлена Кашкуревича, Мая Данцига, Леонида Щемелёва. Семейные традиции здесь и сейчас. 

Людмила Щемелёва, художник: «Перевернулся мир в принципе, и перевернулся мир у художников тоже. Это очень интересное время. Оно страшное, оно тяжёлое, но и счастливое. Потому что много-много можно увидеть того, чего раньше не было».

Об этой арт-площадке выпускница Глебовского училища знает 60 лет, с рождения. Открыла юбилейную ретроспективу и тут же «Продано!». Культовая галерея «Мастацтва» после реновации станет ещё более заметной. Уже сейчас праздник в каждом окне.  

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Теги: Минск
 
 
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«Мастацтва» станет заметнее. Реновация ожидает старейшую галерею страны. Установлена точная дата её открытия – 1948 год. Минск ещё лежал в руинах. Сегодня в...
 
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