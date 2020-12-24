В США двое пассажиров выпрыгнули из самолета во время движения к взлетной полосе

Источник материала: ОНТ

В аэропорту Ла-Гуардиа в Нью-Йорке (США) двое пассажиров выпрыгнули из самолета, который двигался к взлетно-посадочной полосе. Об этом информирует CNN.

Уточняется, что мужчина и женщина встали с мест, открыли аварийную дверь и по надувному трапу, используемому для экстренной эвакуации, покинули борт.

Одна из стюардесс слышала, как мужчина заявил, что ему нужно срочно выйти, иначе он потеряет контроль над собой. Он открыл дверь аварийного выхода – из-за этого развернулся надувной трап. Затем пассажир взял своего пса и вышел. Следом за мужчиной воздушное судно покинула и женщина.

Нарушителям выдвинули обвинение в незаконном проникновении в кабину самолета. Мужчину также обвинили в создании ситуации, которая подвергла опасности других людей.

Фото: Zoonar/Markus Mainka/Legion Media

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