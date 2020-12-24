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Трудовой коллектив завода «Гомсельмаш» выступил в поддержку проведения чемпионата мира по хоккею в Минске

24.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Трудовой коллектив завода «Гомсельмаш» выступил в поддержку проведения чемпионата мира по хоккею в Минске. Это реакция рабочих на противоречивую информацию о возможном переносе турнира в другую страну, которая регулярно появляется в Сети.


Около ста сотрудников белорусского холдинга имеют прямое отношению к этому виду спорта. Их дети – воспитанники юношеских команд хоккейного клуба «Гомель». В ответ на непонятную игру отдельных стран и призывы лишить Беларусь мирового первенства инженеры, технологи, электросварщики и слесари составили письмо Президенту Международной федерации хоккея. В нём просят Рене Фазеля не лишать болельщиков главной надежды предстоящего года и оставить Минску право провести мундиаль.

В Минске уже неоднократно давали понять: призывы к бойкоту несостоятельны. Во-первых, это грубое нарушение всех регламентов. Во-вторых, смешивать политику и спорт запрещено. К тому же у Беларуси богатый опыт проведения мировых форумов. Весной 2014-го игры в нашей столице посетили около 700 тысяч человек. И это рекорд хоккейных чемпионатов мира.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Трудовой коллектив завода «Гомсельмаш» выступил в поддержку проведения чемпионата мира по хоккею в Минске. Это реакция рабочих на противоречивую информацию о...
 
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