|
Зеленые, голубые, живые в кадках и классические: какие елки предпочитают покупать к новогодним праздникам?
Источник материала: ОНТ
Пора наряжать ёлки! Этой традиции много лет. У взрослых она ассоциируется с детством, для малышей – с самым сказочным временем в году. Праздничное настроение витает в воздухе, в магазинах и на ёлочных базарах – ажиотаж. Горячая пора и у лесников – елей нужно столько, чтобы всем хватило.
Вырастить новогоднюю красавицу – процесс хлопотный и небыстрый. С момента посадки до первого урожая как минимум пять лет. На этот случай у каждого лесхоза несколько новогодних плантаций. Каждый год посадки обновляют, тем более спрос на живые красавицы растет.
В этом году Брестский лесхоз собирается заготовить около трех тысяч ёлок. Но как такового лимита нет. Будет спрос, будет и предложение. Рубить самим не советуют, нарушителям грозит штраф. Такой, что одна незаконно срубленная ель обойдется в десяток купленных.
Главная новогодняя площадка в Бресте – на Аллее фонарей. Здесь конкуренцию лесхозам составляют частники. Выбор разнообразный: одни предпочитают практичный вариант – искусственные ёлки не осыпаются и прослужат долго.
Зато живые пахнут праздником! При правильном уходе натуральная ель простоит месяц.
Живая ель в тренде. То, что экологично, модно вдвойне. Всё чаще белорусы отдают предпочтение елям в кадках. Такое дерево не осыпается, сможет украсить и следующий Новый год. За счёт корневой системы простоит дома до весны, а там можно высаживать в землю.
Покупательский спрос оживает с приближением праздников, все стараются украсить дома. Пушистые, разных оттенков – оценивают рублём зеленых красавиц по внешности. Срезанные ёлки обойдутся от пятнадцати до шестидесяти рублей, в специальных горшках – от сорока и дороже.
К слову, не обязательно ель. Популярностью пользуются букеты и венки. Дизайнеры предлагают креативные варианты – из фруктов, шишек и даже меха. Ёлка – живая или искусственная – хотя и главный атрибут праздника, куда важнее сама атмосфера. А обзавестись новогодней красавицей время еще есть, базары будут работать до 31 декабря.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зеленые, голубые, живые в кадках и классические: какие елки предпочитают покупать к новогодним праздникам?
Пора наряжать ёлки! Этой традиции много лет. У взрослых она ассоциируется с детством, для малышей – с самым сказочным временем в году. Праздничное настроение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)