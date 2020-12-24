Зеленые, голубые, живые в кадках и классические: какие елки предпочитают покупать к новогодним праздникам?

Источник материала: ОНТ

Пора наряжать ёлки! Этой традиции много лет. У взрослых она ассоциируется с детством, для малышей – с самым сказочным временем в году. Праздничное настроение витает в воздухе, в магазинах и на ёлочных базарах – ажиотаж. Горячая пора и у лесников – елей нужно столько, чтобы всем хватило.





Вырастить новогоднюю красавицу – процесс хлопотный и небыстрый. С момента посадки до первого урожая как минимум пять лет. На этот случай у каждого лесхоза несколько новогодних плантаций. Каждый год посадки обновляют, тем более спрос на живые красавицы растет.

Геннадий Телипко, главный лесничий Брестского лесхоза: «То, что мы создаем, чтобы потом срубить, и эти елочки принесли Новый год людям в дом, то нет, если в лесу растим – мы создаем, чтобы вырос лес. В зависимости от предназначения. Приходишь, смотришь, вроде жалко, но праздник в доме тоже должен быть».

В этом году Брестский лесхоз собирается заготовить около трех тысяч ёлок. Но как такового лимита нет. Будет спрос, будет и предложение. Рубить самим не советуют, нарушителям грозит штраф. Такой, что одна незаконно срубленная ель обойдется в десяток купленных.

Главная новогодняя площадка в Бресте – на Аллее фонарей. Здесь конкуренцию лесхозам составляют частники. Выбор разнообразный: одни предпочитают практичный вариант – искусственные ёлки не осыпаются и прослужат долго.

Анна Черевко, продавец ёлок: «Модно – вот эта сосна-серебро. Самая ее красота – напыление из снега, шишечки, можно даже не украшать, чтобы не прятать красоту. Дети больше любят беленькие и маленькие».

Зато живые пахнут праздником! При правильном уходе натуральная ель простоит месяц.

Живая ель в тренде. То, что экологично, модно вдвойне. Всё чаще белорусы отдают предпочтение елям в кадках. Такое дерево не осыпается, сможет украсить и следующий Новый год. За счёт корневой системы простоит дома до весны, а там можно высаживать в землю.

Иван Шабан, продавец ёлок: «Это селекция ёлки голубой и ёлки зелёной, как в лесу. Она отличается, во-первых, цветом, во-вторых, она сама по себе пышнее, ветки больше, шире».

Покупательский спрос оживает с приближением праздников, все стараются украсить дома. Пушистые, разных оттенков – оценивают рублём зеленых красавиц по внешности. Срезанные ёлки обойдутся от пятнадцати до шестидесяти рублей, в специальных горшках – от сорока и дороже.

К слову, не обязательно ель. Популярностью пользуются букеты и венки. Дизайнеры предлагают креативные варианты – из фруктов, шишек и даже меха. Ёлка – живая или искусственная – хотя и главный атрибут праздника, куда важнее сама атмосфера. А обзавестись новогодней красавицей время еще есть, базары будут работать до 31 декабря.

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