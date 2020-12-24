Таких новогодних ёлок вы точно не видели! Оригинальные решения для рабочего места

Источник материала: ОНТ

Многие украшают своё рабочее место традиционно, но есть и те, кто любит творческий подход! Сделали для вас подборку оригинальных новогодних елок в офисах.

Когда места мало, а пушистую красавицу украсить хочется, можно разместить её вот так!



© Starikaa / pikabu Дорожные рабочие создали свою версию новогодней ёлки!



© BBC Somerset / twitter



Новогодний креатив от работников аптеки.





© Zekeri / pikabu

Елка из вкусных пончиков!

© idkkimkim / reddit





А можно и так! Ничего лишнего.



© Lyndermann / pikabu

Догадались, кем работают сотрудники этого офиса?



© User1234567890 / pikabu





Вкусная елочка!



© oMRBLONDEo / reddit

Новогодняя красавица на мониторах!



© thatpartyguy / reddit

Елочка в полицейском участке.



© catlvr34249 / reddit

Воздушная елочка!



© Dashulika / pikabu

Никто из сотрудников не хотел доставать из коробки елку. Через несколько дней на ней появилось это...



© pimack / reddit





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