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Таких новогодних ёлок вы точно не видели! Оригинальные решения для рабочего места

24.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Таких новогодних ёлок вы точно не видели! Оригинальные решения для рабочего места

Многие украшают своё рабочее место традиционно, но есть и те, кто  любит творческий подход! Сделали для вас подборку оригинальных новогодних елок в офисах.

Когда места мало, а пушистую красавицу украсить хочется, можно разместить её вот так!


© Starikaa / pikabu  Дорожные рабочие создали свою версию новогодней ёлки!


© BBC Somerset / twitter

Новогодний креатив от работников аптеки.



© Zekeri / pikabu 

Елка из вкусных пончиков! 
© idkkimkim / reddit


А можно и так! Ничего лишнего.


© Lyndermann / pikabu 

Догадались, кем работают сотрудники этого офиса?


© User1234567890 / pikabu 


Вкусная елочка!


© oMRBLONDEo / reddit 

Новогодняя красавица на мониторах!


© thatpartyguy / reddit 

Елочка в полицейском участке.


© catlvr34249 / reddit 

Воздушная елочка!


© Dashulika / pikabu 

Никто из сотрудников не хотел доставать из коробки елку. Через несколько дней на ней появилось это...


© pimack / reddit 


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Многие украшают своё рабочее место традиционно, но есть и те, кто  любит творческий подход! Сделали для вас подборку оригинальных новогодних елок в офисах. Когда...
 
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