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Таких новогодних ёлок вы точно не видели! Оригинальные решения для рабочего места
Источник материала: ОНТ
Многие украшают своё рабочее место традиционно, но есть и те, кто любит творческий подход! Сделали для вас подборку оригинальных новогодних елок в офисах.
Когда места мало, а пушистую красавицу украсить хочется, можно разместить её вот так!
Дорожные рабочие создали свою версию новогодней ёлки!
Елка из вкусных пончиков! А можно и так! Ничего лишнего.
Догадались, кем работают сотрудники этого офиса?
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Новогодняя красавица на мониторах!
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Многие украшают своё рабочее место традиционно, но есть и те, кто любит творческий подход! Сделали для вас подборку оригинальных новогодних елок в офисах. Когда...
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