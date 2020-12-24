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Взрыв в многоэтажном офисном здании произошел в Балтиморе

24.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв в многоэтажном офисном здании произошел в Балтиморе

В Балтиморе (Мэриленд, США) в многоэтажном офисном здании прогремел взрыв, приведший к частичному обрушению крыши. В результате происшествия пострадали десять человек. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пожарную службу города.

Уточняется, что девять пострадавших находятся в критическом состоянии, еще один – в тяжелом.

Причины взрыва не уточняются.

Фото: РИА Новости / Дмитрий Паршин

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В Балтиморе (Мэриленд, США) в многоэтажном офисном здании прогремел взрыв, приведший к частичному обрушению крыши. В результате происшествия пострадали десять...
 
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