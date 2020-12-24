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5 российских актеров, которые никогда не были женаты

24.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 российских актеров, которые никогда не были женаты

Списки знаменитых холостяков часто публикуются в СМИ, журналистов особенно интересуют причины, почему многие известные мужчины даже к зрелому возрасту так и не вступили в брак.

Сергей Бурунов никогда не был женат. Актер стал известным после выхода сериала «Полицейский с Рублевки». Журналистам он объясняет это обстоятельство своей природной застенчивостью. 


Причину отсутствия жены и детей Максим Аверин оправдывает нехваткой времени. Актёр действительно очень востребован, но его коллегам по цеху это не мешает периодически заглядывать в ЗАГС. 


Сергей Епишев стал популярен после роли помощника шеф-повара в сериале «Кухня». В интервью он не любит говорить о личной жизни. Лишь однажды вскользь отметил, что пока не зарегистрировал официальные отношения и ещё не успел стать отцом.

Виктору Сухорукову скоро 70 лет, но актер не считает, что каждый должен обзавестись семьей. Сам он этого так и не сделал. Знаменитость говорит, что это был осознанный выбор.


Ростислав Хаит приближается к 50-летнему юбилею и продолжает успешно появляться на экране в роли Казановы. У актера есть девушка, но официально вступать в брак мужчина не спешит. 



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Списки знаменитых холостяков часто публикуются в СМИ, журналистов особенно интересуют причины, почему многие известные мужчины даже к зрелому возрасту так и не...
 
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