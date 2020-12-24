Источник материала: ОНТ

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб.

Аргентинец обошёл трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле. Месси отличился на 65-й минуте матча 15-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (каталонцы выиграли – 3:0). Теперь на счету 33-летнего аргентинца 644 мяча за «Барселону», что является абсолютным рекордом. Пеле забил 643 гола, выступая за бразильский «Сантос».

Фото: Getty Images

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