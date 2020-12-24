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Минчанка похитила оставленную без присмотра сумку
Источник материала: ОНТ
Правоохранителями была установлена личность женщины, укравшей оставленную без присмотра сумку. Об этом
Уточняется, что житель столицы переносил в подвал вещи и часть из них оставил у подъезда. Мужчина вернулся и не обнаружил свою сумку со спортинвентарем. Он обратился в милицию.
Вскоре была задержана 57-летняя женщина. Она пояснила, что гуляла во дворе с собакой и увидела оставленную сумку. Минчанка решила воспользоваться ситуацией и забрала чужое имущество себе.
Ранее женщину к уголовной ответственности не привлекали.
Фото: БЕЛТА
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Правоохранителями была установлена личность женщины, укравшей оставленную без присмотра сумку. Об этом информирует пресс-служба ГУВД Мингорисполкома....
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