Минчанка похитила оставленную без присмотра сумку

Источник материала: ОНТ

Правоохранителями была установлена личность женщины, укравшей оставленную без присмотра сумку. Об этом информирует пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Уточняется, что житель столицы переносил в подвал вещи и часть из них оставил у подъезда. Мужчина вернулся и не обнаружил свою сумку со спортинвентарем. Он обратился в милицию.

Вскоре была задержана 57-летняя женщина. Она пояснила, что гуляла во дворе с собакой и увидела оставленную сумку. Минчанка решила воспользоваться ситуацией и забрала чужое имущество себе.

Ранее женщину к уголовной ответственности не привлекали.

Фото: БЕЛТА

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