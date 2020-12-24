ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанка похитила оставленную без присмотра сумку

24.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минчанка похитила оставленную без присмотра сумку

Правоохранителями была установлена личность женщины, укравшей оставленную без присмотра сумку. Об этом информирует пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Уточняется, что житель столицы переносил в подвал вещи и часть из них оставил у подъезда. Мужчина вернулся и не обнаружил свою сумку со спортинвентарем. Он обратился в милицию.

Вскоре была задержана 57-летняя женщина. Она пояснила, что гуляла во дворе с собакой и увидела оставленную сумку. Минчанка решила воспользоваться ситуацией и забрала чужое имущество себе.

Ранее женщину к уголовной ответственности не привлекали.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранителями была установлена личность женщины, укравшей оставленную без присмотра сумку. Об этом информирует пресс-служба ГУВД Мингорисполкома....
 
Новости дня
Новости разные
 
Цытаты, якія дапамагаюць жыць. Прапануе Тарас Тарналіцкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика