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В Беларуси сняли запрет на торговлю пиротехникой. Но продавать разрешили не все и не всем
Источник материала: Tut.by
В Беларуси разрешили оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями бытового назначения. Соответствующе
В постановлении говорится, что запрет на торговлю пиротехническими изделиями теперь не распространяется на продажу пиротехнических изделий технического назначения отдельным организациям — их перечень содержится в постановлении.
Также разрешена оптовая и розничная торговля следующими видами пиротехнических изделий бытового назначения I класса опасности:
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, запрет на торговлю пиротехникой
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Запрет на торговлю пиротехникой был введен 12 августа. В постановлении было написано, что оно принято на основании закона «О государственном регулировании...
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