«Оказалось, что план Б - это записать два видео, опубликовать, если посадят в тюрьму, а дальше сидеть и ждать»

Источник материала: UDF



Фото: AP Photo / Sergei Grits

интервью

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В формировании групп, претендующих на лидерство в протесте, ключевым фактором стала автономность отдельных, если можно так сказать, "тусовок" внутри беларусского общества. Чиновники жили своей жизнью в своей повестке, нгошники и старая оппозиция - в своей, бизнес - в своей, айтишники - в своей, силовики тоже общаются внутри себя, у учителей и врачей своя повестка и свой взгляд на мир, абсолютно далёкий местами от взгляда всех вышеперечисленных.И таких групп, которые "сами в себе" в нашем обществе много. В целом, такая структура общества достаточно легко могла бы стать основой здоровой партийной системы, если бы.. Если бы была политическая воля и свобода для построения такой системы. Но до этого пока далеко. Пока в протесте более-менее структурированы спортсмены, люди искусства, наиболее успешным является сейчас формат работы по линии BYPOL: свои общаются со своими, это дает феноменальные плоды в виде огромного массива сливов. Но тех же самых "представителей рабочих", по сути, записывали номинально в уже сформированные структуры, где составляли костяк и рулили другие люди.Вокруг Тихановской сейчас лучшие интеллектуальные силы третьего сектора, завязанного на Запад. Вокруг Латушко - отдельные бывшие чиновники и люди из системы. Есть ещё несколько центров силы. Тихановская - лидер, самый легитимный с внешней и внутренней точки зрения. Но это не снимает вопросов которые ставит бывший посол. Есть ли железобетонная уверенность что ресурсов её штаба хватит чтобы играть без учета интересов Москвы? Нет ли необходимости "умножить сущности" чтобы построить структуру, которая с одной стороны бы реально втянула в себя по-максимуму автономные группы, с другой стороны была бы не такой токсичной для Кремля? На этот вопрос невозможно дать точный ответ, не имея полной информации на руках. Хорошо, если у команды Тихановской такая уверенность есть и такой необходимости нет.Но со стороны потенциальной альтернативной элиты есть беспокойство, что как раз очень сильно сквозит через интервью. Бабарико очень много говорил что у него есть планы на все варианты развития ситуации. Оказалось что план Б - это записать два видео, опубликовать если посадят в тюрьму, а дальше сидеть и ждать. Так себе план. Грабли Виктора Дмитриевича по-прежнему лежат и ждут.И даже когда всё закончится, устойчивость новой элиты будет напрямую зависеть от способности реально, а не номинально включить в себя легитимное представительство групп. Надо сказать, худо-бедно АГЛ этот вопрос решал многие годы. Проблема в том что появились и окрепли новые группы, которым нужно больше представительства. А он по каким-то соображениям (не исключено, что по идейным) вовремя этого не сделал.