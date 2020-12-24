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Генетический аргумент в пользу белорусско-российской интеграции

24.12.2020 06:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Генетический аргумент в пользу белорусско-российской интеграции
Как и прежде, прокремлевские СМИ продолжают убеждать, что Беларуси необходимо как можно скорее вступить в более тесный альянс с Россией, чтобы избежать участи разграбленной западной колонии.

Как показывает свежий мониторинг iSANS Беларусь, в последние два месяца продолжились разнообразные ложные дилеммы в духе "здравствие в союзе с Россией или полный упадок". Обсуждение между комментаторами с имперскими и западнорусистскими взглядами идет лишь о предпочтительном формате интеграции: то ли конфедерация, то ли полное воссоединение.

Порой статьи замахиваются на планетарный и даже межпланетарный масштаб. Например, одна из публикаций предлагает такой план, следующий за белорусско-российской интеграцией: «А потом можно и нужно предлагать принципы для объединения человечества и выхода его за пределы планеты».

Одна из статей в дополнение к историческим и экономическим доводам предлагает финальный аргумент: ДНК-гаплогруппа R1a:

«Выбор союзной интеграции Беларуси, России и, в обозримом будущем Украины, обусловлен не только культурно-историческим и духовным родством белорусов, русских и украинцев, но и единой для нашего народа ДНК-гаплогруппой R1a. Её можно обозначить одним главным для нас словом – Родина».

Здесь стоит заметить, что R1a распространена не только на территории Беларуси, России и Украины, но и в других европейских странах, а также государствах Центральной и Южной Азии.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
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