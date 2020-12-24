Генетический аргумент в пользу белорусско-российской интеграции

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«Выбор союзной интеграции Беларуси, России и, в обозримом будущем Украины, обусловлен не только культурно-историческим и духовным родством белорусов, русских и украинцев, но и единой для нашего народа ДНК-гаплогруппой R1a. Её можно обозначить одним главным для нас словом – Родина».



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Как показывает свежийiSANS Беларусь, в последние два месяца продолжились разнообразные ложные дилеммы в духе "здравствие в союзе с Россией или полный упадок". Обсуждение между комментаторами с имперскими и западнорусистскими взглядами идет лишь о предпочтительном формате интеграции: то ли конфедерация, то ли полное воссоединение.Порой статьи замахиваются на планетарный и даже межпланетарный масштаб. Например, одна из публикаций предлагает такой план, следующий за белорусско-российской интеграцией: «А потом можно и нужно предлагать принципы для объединения человечества и выхода его за пределы планеты».Одна из статей в дополнение к историческим и экономическим доводам предлагает финальный аргумент: ДНК-гаплогруппа R1a:Здесь стоит заметить, что R1a распространена не только на территории Беларуси, России и Украины, но и в других европейских странах, а также государствах Центральной и Южной Азии.