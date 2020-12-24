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«100 идей для Беларуси»: в Минске представили лучшие стартапы
24.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Искусственные гены и нейронные сети – в Минске молодые ученые представили свои разработки, передает «МИР 24». Новинки будут полезны, начиная с сельского хозяйства и заканчивая нано-технологиями и космосом.
Например, ихтиологи разработали специальное мобильное приложение. Оно распознает чужеродных для Беларуси рыб, которые наносят вред экосистеме. Кстати, чаще всего их распространяют люди.
«Каждый пользователь сможет отсканировать отловленную рыбу, а приложение скажет: чужеродная это рыба или нет. Если чужеродная, то пользователю предложат оставить координаты, где она была отловлена», – рассказала младший научных сотрудник лаборатории ихтиологии Национальной академии наук Беларуси Виктория Головенчик.
Это отборочный этап конкурса «100 идей для Беларуси». Он проходит во всех регионах страны. Победителей ждут гранты на создание бизнес-планов.
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Разработки молодых ученых будут полезны, начиная с сельского хозяйства и заканчивая нано-технологиями и космосом.
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