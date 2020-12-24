«100 идей для Беларуси»: в Минске представили лучшие стартапы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Искусственные гены и нейронные сети – в Минске молодые ученые представили свои разработки, передает «МИР 24». Новинки будут полезны, начиная с сельского хозяйства и заканчивая нано-технологиями и космосом.

Например, ихтиологи разработали специальное мобильное приложение. Оно распознает чужеродных для Беларуси рыб, которые наносят вред экосистеме. Кстати, чаще всего их распространяют люди.

«Каждый пользователь сможет отсканировать отловленную рыбу, а приложение скажет: чужеродная это рыба или нет. Если чужеродная, то пользователю предложат оставить координаты, где она была отловлена», – рассказала младший научных сотрудник лаборатории ихтиологии Национальной академии наук Беларуси Виктория Головенчик.



«Сегодня в Беларуси нет возможности у отечественных производителей заказывать вот такой продукт. Мы единственное место, где можно получить искусственные гены. Где они могут применяться? Это всегда интересно для молекулярных биологов, для генной инженерии. Эта технология открывает путь в область редактирования геномов и даже создания полностью синтетических геномов», – пояснила младший научный сотрудник лаборатории белковой инженерии Национальной академии наук Беларуси Вероника Щур.

Это отборочный этап конкурса «100 идей для Беларуси». Он проходит во всех регионах страны. Победителей ждут гранты на создание бизнес-планов.