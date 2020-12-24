Компания, принадлежавшая раньше Чижу и Олексиным, начала стройку у лечкомиссии. Даем подробности

Источник материала: Tut.by

Компания «Неонафта», которая ранее контролировалась Юрием Чижом и семьей Олексиных, построит возле лечкомиссии в Ждановичах центр спортивной и медицинской реабилитации. Он разместится на месте бывшей водогрязелечебницы, которую компания купила в 2018 году. Что это за «Неонафта» и когда построят центр реабилитации — в материале REALTY.TUT.BY.





Здания водогрязелечебницы и гаража для ее обслуживания находятся на улице Парковой в Ждановичах — возле построенной тут в 2018 году лечкомиссии. Вот примерные границы этого участка:

В 2018 году водогрязелечебницу и гараж у компании «Промагролизинг» купила компания «Неонафта». Участок в 0,47 гектара перешел ей в постоянное пользование. Вот так тогда выглядела грязелечебница:



Фото: dominfo.by

Но недавно здания на этом участке начали частично сносить, чтобы переоборудовать их в центр спортивной и медицинской реабилитации. Его планируют построить к маю 2022 года.



На фото не видно рабочих, потому что оно сделано в выходной день

Как рассказал ответственный производитель работ, это будет центр реабилитации как для спортсменов, так и для всех желающих. Проект и визуализация будущего комплекса будут готовы в ближайшие несколько месяцев.

Что за «Неонафта»?

Совместное предприятие «Неонафта» было зарегистрировано в 2001 году в СЭЗ «Минск» и с 2006 года входило в состав холдинга «Трайпл». В начале 2010-х годов компания стала известной благодаря поставкам в Украину «топлива биодизельного». В результате раздела бизнеса в 2010 году из состава учредителей «Неонафты» вышел Юрий Чиж. В 2016 году ее покинули и его бывшие партнеры Алексей и Ирина Олексины, а само предприятие через некоторое время сменило прописку на Новополоцк, где базируется бизнес нефтетрейдера Николая Воробья .

Сейчас, согласно Госрегистру юрлиц Беларуси, ее владельцами являются белорусы Лидия Ушакова и Олег Герасим и гражданин России Олег Петров. Олег Герасим был также заместителем директора гостинично-ресторанного комплекса «Сябры», которым владеет «Энерго Оил» семьи Олексиных.

Согласно данным выписки, «Неонафта» занимается оптовой торговлей лесоматериалами, санитарно-техническим оборудованием и строительными материалами. Отметим, что торговля лесом — одна из сфер интересов Николая Воробья.

При чем тут "Новая нефтяная компания"?

В начале 2020 года компания «Неонафта» купила у компании «Беллесизделие» офисное здание на улице Раковской в Минске. И в этом самом здании потом разместился офис созданной в мае 2020 года «Новой нефтяной компании» (ННК).

По словам участников рынка, ННК создана структурами Воробья при поддержке БелЖД и Банка развития для организации альтернативных поставок нефти и продажи нефтепродуктов.

А зачем могло «Неонафте» могло понадобиться здание грязелечебницы?

Нефтяной бизнес в Беларуси — это узкий круг людей. В нем как минимум есть Николай Воробей и Алексей Олексин.

— Олигархи часть средств направляют на социальные программы. Это одно из условий ведения бизнеса, — рассказывал TUT.BY профильный источник.

И реконструкция здания водогрязелечебницы прямо возле новой лечкомиссии как раз и может быть одним из таких социальных проектов.