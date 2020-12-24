Покрывала из той же ткани, что и шторы, - это больше не актуально. А какие покрывала в моде?

Источник материала: Tut.by

Домашний текстиль — мощнейший инструмент, с помощью которого можно буквально преобразить интерьер. Мы уже писали, как выглядят трендовые шторы и постельное белье . Сегодня наши эксперты расскажут о том, что представляют собой модные покрывала.

В тренде — геометрия и однотон

Игорь Моховик, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании «Блакіт», объяснил: сегодня для покрывал характерна комбинаторика со шторами, с прикроватными ковриками, с напольными ковровыми покрытиями. Сочетание стараются подобрать по цвету, по структуре или дизайну.

— Основные тренды в дизайне — геометрические рисунки либо обычные однотонные варианты, которые могут комбинироваться. Например, лицевая сторона имеет один цвет, оборотная сторона — уже отличная по тональности или цвету. Бывает, комбинируют лицевую и оборотную стороны по структуре, по переплетениям (например, более грубые и более лаконичные переплетения).



Фото предоставлено компанией «Блакiт»

Также Игорь рассказал, что в последнее время становится популярным саше. Это инновация, которая пришла к нам из стран Запада и США, где саше используется для защиты кровати и покрывал от контакта с обувью.

— В нашей стране саше тоже становится популярным, в том числе активно используется для защиты постельного белья при подаче завтрака в постель.

На сегодняшний день наиболее популярны покрывала из натуральных волокон (льна, хлопка, составов ткани с добавлением волокон конопли, крапивы). В моде гладкие структуры. Такие покрывала дольше сохраняются от воздействия пыли и грязи.

— Из тенденций относительно функционала можно назвать наличие противопылевой отделки. У такого покрывала более длительный срок службы, так как оно не нуждается в частой стирке. Еще из инноваций: защита от выцветания, от воздействия ультрафиолета, водоотталкивающая пропитка, антибактериальное покрытие.



Фото предоставлено компанией «Блакiт»

Покрывала из той же ткани, что и шторы, — неактуально

Марина Крук, владелица салона интерьерного текстиля «Марго», уверена: спальня, как и гостиная, должна быть роскошной каждый день, а не только в момент первой заправки кровати.

— Но как заставить себя заправлять кровать, если у вас отшито огромное богатое покрывало, есть разносортные подушки, а еще и постельное белье различных цветовых решений? Как в таком случае иметь парадную спальню ежедневно? Есть рецепт. Первое — выбросить цветное белье «с пальмами». Именно выбросить, а не спрятать. И второе — очень вдумчиво подойти в выбору готового легкого покрывала или пледа либо пошива на заказ.



Фото предоставлено студией «Марго»

Марина считает, что не стоит шить покрывала из такой же ткани, что и шторы: это неактуально, и смотрятся такие спальни очень скучно.

— Решайтесь на эксперименты! Очень рекомендую сочетать различные фактуры. Например, портьеры — атласные, а покрывала — велюровые или бархатные. Текстиль с портьер можно будет и даже нужно повторить в подушках у изголовья.

При оформлении кровати нужно учитывать размеры самой спальни. Если проходы вокруг кровати узкие, то о покрывале, свисающем до пола, и речи быть не может. Не стоит забывать, что покрывало — это вещь, которая должна использоваться каждый день. Его нужно разложить, выровнять относительно пола с двух сторон, расправить заломы и складочки, а вечером опять сложить. И так — каждый день.

— Поэтому я советую покрывала не громоздкие, с хлопчатобумажной подкладкой, чтобы они не соскальзывали с кровати и были приятны к телу. Ведь иногда покрывалом можно еще и укрыться, как пледом. Обратите внимание, что верхняя часть покрывала тоже должна быть тактильно очень приятной, а ткань — износоустойчивой, чтобы можно было не только любоваться покрывалом, но и прилечь на него с книжкой или поиграть на кровати в картишки с мужем.

Сейчас очень актуальны покрывала-чехлы, которые отшиваются строго по размерам матраса с учетом высоты лежащего на кровати одеяла. Такие покрывала негромоздкие, лаконичные, легко заправляются. Очень хороши они для современных интерьеров, а также для детских комнат.

— Не забывайте и о декоративных подушках. Из них можно создавать романтические или графические композиции. Ведь кровать без подушек — это как конфетка без фантика!



Фото предоставлено студией «Марго»

Покрывала с активным рисунком больше никто не покупает

Наталия Кирик, начальник отдела закупок магазина «Сонная Соня», объясняет: на сегодняшний день лидирующие производители покрывал — Испания, Португалия, Турция и, конечно же, Китай.

— Китая фабричного бояться не надо. Как показала практика, китайские производители меньше делают брака, быстро подхватывают новые тенденции и с высокой скоростью выпускают их на рынок.



Фото предоставлено магазином «Сонная Соня»

Касаемо основных предпочтений за последние 1−2 года можно назвать однотонные покрывала, будь они пастельных или ярких сочных цветов.

— Также покрывало должно быть тонкое, легкое, минимально мяться, быстро сохнуть и легко стираться в стиральной машине. По составу оно может быть 100-процентный хлопок или смесовая ткань (хлопок с полиэстерными нитями). Не стоит бояться, когда в состав входят синтетические волокна. Наоборот, хорошее плетение синтетики позволит изделию не впитывать грязь, и оно будет более легкое по весу. Также оно хорошо стирается, не дает усадки и быстро сохнет.

Для популярных нынче интерьеров в стиле современная классика подходят более объемные изделия, с элементами различных текстур тканей. Также популярны простые покрывала, по периметру отделанные кружевом, — они смотрятся скромно, но очень нарядно.

Цветовая гамма из года в год не слишком меняется. Основные цвета сейчас — серо- серебристые, молочно- и ванильно-кремовые, легкая бирюза, блеклая роза, трюфельные оттенки.

Покрывала с активным рисунком, с большим количеством разного цвета практически никто не покупает. Исключение — тематические изображения. Например, летом была актуальна морская тема — ракушки, кораллы. Весной — нежные цветочные принты. Но все же однотонные покрывала на сегодняшний день являются лидерами продаж.



Фото предоставлено магазином «Сонная Соня»

Сейчас однотонные покрывала — это не просто кусок однотонной ткани. Это, можно сказать, некое изображение, на котором самими же нитями выткан какой-то узор (цветочный орнамент, геометрия, вафельное тиснение). Так, казалось бы, простое на вид покрывало становится уникальным и ненавязчивым.

— Постепенно нашим людям рассказываем, что такое современное гобеленовое покрывало, так как у большинства ассоциации со словом «гобелен» — это детский лагерь или другое государственное учреждение. Да, такие покрывала еще существуют. Но, например, турецкие производители ткут стильные гобеленовые покрывала из нитей хорошего качества, с прекрасным сочетанием цветов. Важная деталь этих изделий — они невероятно плотные, при этом довольно тонкие и легкие. Это большой плюс, так как, даже сняв на ночь, покрывало куда-то надо положить.

В 2021 году в тренде будут пэчворк и вышивка

Олеся Васильева, дизайнер, директор салона Inhome Textilе, рассказала, что в недавнем прошлом покрывала изготавливали в комплекте со шторами, из такой же ткани.

— Но мода не стоит на месте, и сегодня покрывала — это уже отдельная деталь интерьера. Она никак не пересекается со шторами, но в то же время вписывается в общую стилистику помещения. А объединить ансамбль в комплектность помогают подушки.



Фото предоставлено компанией Inhome Textilе

Для изготовления покрывал не существует ограничений по тканям. Наиболее популярные материалы — лен, искусственная замша, crypton, шерсть. Но это может быть также и хлопок, и бархат, и даже гардинное полотно. Главное — чтобы было комфортно и приятно его эксплуатировать.

Что касается цветовой гаммы, тенденция следующая. В ближайший год популярна будет монохромная или однотонная палитра без каких-либо явных узоров и колор-блоков.



Фото предоставлено компанией Inhome Textilе

— Ключевыми являются натуральные цвета с множеством бежевых, пудровых, коричневых и зеленых оттенков; терракотовый и цвет охры; акцентный серо-голубой, коралловый и теплый оранжевый. Что касается фактур, то в 2021 году в тренде будут пэчворк и вышивка, причем она будет украшать такие ткани, как шерсть и бархат.