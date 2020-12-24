Лукашенко взялся за пророссийские партии









пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев. Сразу после выборов Кремль начал задействовать альтернативный план на тот случай, если Лукашенко не удержит ситуацию в стране. Среди его ключевых игроков были Республиканская партия труда и справедливости (РПТС), Либерально-демократическая партия (ЛДПБ), Гражданская инициатива «Союз»,политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.





Глава РПТС Василий Заднепряный и некоторые его коллеги по партии начали резко критиковать белорусские власти.





Глава ЛДПБ Олег Гайдукевич вскоре после выборов объявил о создании «Народно-патриотического движения Беларуси» и грозился провести учредительные собрания во всех регионах страны.





Гражданская инициатива «Союз» заявила о создании политической партии, а ее сопредседатель Станислав Бышок заявил, что партия будет играть на антилукашенковском электорате.

Кратко о том, что случилось со всеми этими инициативами к этому дню и чем ранее подробно писал:





◉ РПТС – партию у Заднепряного и его единомышленников очень нагло отжали;





◉ Гайдукевич – резко забыл о созданном им «Народно-патриотическом движении» и обещаниях организовать его учредительные собрания;





◉ Региональные пропагандистские сайты, связанные с Гражданской инициативой «Союз», резко исчезли, будто их никогда и не было.

Лукашенко замыслы Кремля прекрасно понимает и по-прежнему желает вести игры исключительно с псевдоструктурами и выжигать все политическое поле, чтобы не дать зацепок никому ни на какой альтернативный план.





Проблема только в том, что у Лукашенко нет финансовой возможности прессовать все политические силы (и условно прозападные, и пророссийские) долгое время, и при этом ничего не отдавать взамен. Речь, в первую очередь, об интеграционных переговорах с Россией и реальных действиях в этой сфере, которые после визита Лаврова несколько сдвинулись вперед.

Ситуация для Лукашенко сложнейшая до такой степени, что даже реверанс Западу в виде разрешения на въезд главе католической церкви Кондрусевичу сделали.





Как сказал в среду российский посол, «слово за Минском».