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Лукашенко взялся за пророссийские партии

24.12.2020 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Лукашенко замыслы Кремля прекрасно понимает".



Сразу после выборов Кремль начал задействовать альтернативный план на тот случай, если Лукашенко не удержит ситуацию в стране. Среди его ключевых игроков были Республиканская партия труда и справедливости (РПТС), Либерально-демократическая партия (ЛДПБ), Гражданская инициатива «Союз», пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.

Глава РПТС Василий Заднепряный и некоторые его коллеги по партии начали резко критиковать белорусские власти.

Глава ЛДПБ Олег Гайдукевич вскоре после выборов объявил о создании «Народно-патриотического движения Беларуси» и грозился провести учредительные собрания во всех регионах страны.

Гражданская инициатива «Союз» заявила о создании политической партии, а ее сопредседатель Станислав Бышок заявил, что партия будет играть на антилукашенковском электорате.
 
Кратко о том, что случилось со всеми этими инициативами к этому дню и чем ранее подробно писал:

◉ РПТС – партию у Заднепряного и его единомышленников очень нагло отжали;

◉ Гайдукевич – резко забыл о созданном им «Народно-патриотическом движении» и обещаниях организовать его учредительные собрания;

◉ Региональные пропагандистские сайты, связанные с Гражданской инициативой «Союз», резко исчезли, будто их никогда и не было.
Лукашенко замыслы Кремля прекрасно понимает и по-прежнему желает вести игры исключительно с псевдоструктурами и выжигать все политическое поле, чтобы не дать зацепок никому ни на какой альтернативный план.

Проблема только в том, что у Лукашенко нет финансовой возможности прессовать все политические силы (и условно прозападные, и пророссийские) долгое время, и при этом ничего не отдавать взамен. Речь, в первую очередь, об интеграционных переговорах с Россией и реальных действиях в этой сфере, которые после визита Лаврова несколько сдвинулись вперед.
 
Ситуация для Лукашенко сложнейшая до такой степени, что даже реверанс Западу в виде разрешения на въезд главе католической церкви Кондрусевичу сделали.

Как сказал в среду российский посол, «слово за Минском».
 
 
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