Александр Хацкевич претендует на лавры лучшего тренера декабря в РПЛ













Сергей Семак, "Зенит" (9 очков в 3 матчах, 1-е место)





Владимир Федотов, "Сочи" (9 очков в 3 матчах, 4-е место)





Мурад Мусаев, "Краснодар" (9 очков в 3 матчах, 7-е место)





Игорь Черевченко, "Химки" (7 очков в 3 матчах, 11-е место)





Александр Хацкевич, "Ротор" (6 очков в 3 матчах, 13-е место)





Волгоградцы впервые в сезоне представлены в тренерской номинации, хотя начинали декабрь с повторения крупнейшего поражения за все сезоны в лиге — 0:5 от "Краснодара". Зато в двух оставшихся матчах команда Хацкевича не просто переиграла конкурентов по нижней части — выиграла дома у "Уфы" и "Арсенала" — но и переместилась с последнего места на 13-е. Тренера не подвели ведущие игроки: лучшие бомбардиры Камиль Муллин и Фламарион забили победные голы, а основной вратарь Йосип Чондрич дважды отстоял на ноль, — комментирует выбор официальный сайт РПЛ.



