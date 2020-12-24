ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Белорусский народ готов к началу эры цифровой демократии». Воскресенский предложил законодательно закрепить электронное голосование327

24.12.2020 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Учредитель «Круглого стола демократических сил» Юрий Воскресенский выступил с предложением о законодательном закреплении электронного голосования. По его мнению, белорусский народ готов к началу эры цифровой демократии.



Политолог Юрий Воскресенский предлагает законодательно закрепить электронное голосование. С такой инициативой Воскресенский выступил 22 декабря на круглом столе «Реформа избирательной системы. Электронные диалоговые площадки «Народ – Власть» как шаг к прямой цифровой демократии», – сообщает БЕЛТА.

Организатором дискуссии выступило информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил». Как отмечает БЕЛТА, в ходе мероприятия учредитель КСДС Юрий Воскресенский выступил с предложением о законодательном закреплении электронного голосования. По его мнению, белорусский народ готов к началу эры цифровой демократии. Эту инициативу поддержал IT-консультант Андрей Ланкин, который предложил дополнить избирательный кодекс новой электронной формой голосования. Он считает это современным и удобным способом волеизъявления граждан, который минимизирует (вплоть до исключения) любую возможность искажения результатов.

Не осталась без обсуждения и тема возраста участников избирательного процесса. Руководитель правозащитной комиссии КСДС Владислав Коцаренко высказался за поднятие минимального возраста избирателей до 21 года и предложил внести изменения в статью 64 Конституции республики.

В формате Zoom-конференции в диалоговой площадке также принял участие IT-разработчик и общественный активист Илья Бегун. Он рассказал о зарубежном опыте электронных площадок и путях внедрения современных технологий в избирательный процесс.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учредитель «Круглого стола демократических сил» Юрий Воскресенский выступил с предложением о законодательном закреплении электронного голосования. По его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Есть риск «утонуть». У самого амбициозного долгостроя Минска могут возникнуть проблемы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика