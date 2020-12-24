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Якутские охотники одевают коров в меховые бюстгалтеры

24.12.2020 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за сильных морозов в Якутии на дойных коров одевают меховые бюстгалтеры, чтобы защитить вымя от обморожения Об этом в среду, 23 декабря, рассказывает TheSiberianTimes.

Семидесятилетний охотник Николай Атласов из Оймякона делится, что его скот живет в сарае, но каждый день выходит на улицу - даже, если там -60 °C. В таких условиях мужчина вынужден искать дополнительные меры защиты животных.

Ветеринар Станислав Попов уточнил, что меховые бюстгальтеры местные жители шьют практически во всех районах Заполярья, чтобы животные не мерзли в сильные морозы.



“Только тем буренкам, которые доятся, надевают бюстгальтер, остальные - топлес. Некоторые хозяева изготавливают коровьи лифчики и в летнее время. Летом приходится защищать вымя у коров от гнуса и оводов”, - уточнил ветеринар.

Также он рассказал, что местные коровы хорошо приспособлены к суровому климату Якутии. Так, у них более толстая кожа, и кроме густой и длинной шерсти имеется подпушок, который отсутствует у других пород.

Бюстгальтер для коровы - это большой треугольник из теплой ткани с нашитым заячьим мехом. Его фиксируют на корове тремя ремнями: два проходят в области талии, один - под хвостом. Иногда вместо тканевого треугольника используется капюшон от старого мутонового пальто. Такой лифчик защищает от обморожения нежную кожу вымени и помогает сберечь молоко.
 
 
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Из-за сильных морозов в Якутии на дойных коров одевают меховые бюстгалтеры, чтобы защитить вымя от обморожения Об этом в среду, 23 декабря, рассказывает TheSiberianTimes.
 
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