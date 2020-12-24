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Член Координационного совета задержана по делу Пресс-клуба

24.12.2020 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член основного состава Координационного совета (КС) Ксения Луцкина задержана на 72 часа по делу Пресс-клуба, сообщил журналистам пресс-секретарь КС Антон Родненков.




"Ксения Луцкина смогла связаться с отцом. Она сообщила, что задержана на 72 часа по делу Пресс-клуба. Завтра адвокат будет пытаться созвониться со следователем", - уточнил Родненков.

Луцкина перестала выходить на связь во вторник, в день атаки на Пресс-клуб. Позже выяснилось, что у нее, как и у топ-менеджеров журналистской мастерской, прошел обыск.

В Белорусской ассоциации журналистов напомнили, что Луцкина - одна из тех журналистов, которые уволились из "Белтелерадиокомпании" после президентских выборов.

По информации незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", представители Пресс-клуба Юлия Слуцкая (основатель Press club Belarus), Алла Шарко (программный директор), Сергей Ольшевский (директор), Сергей Якупов (программный директор академии пресс-клуба) задержаны на 72 часа. У всех прошли обыски по уголовному делу по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).

Насколько известно, при Пресс-клубе Ксения Луцкина намеревалась с января запустить новый журналистский проект.
 
 
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Член основного состава Координационного совета (КС) Ксения Луцкина задержана на 72 часа по делу Пресс-клуба, сообщил журналистам пресс-секретарь КС Антон Родненков.
 
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