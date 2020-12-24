Компания SsangYong подала заявление о банкротстве

Источник материала: Tut.by

Руководство SsangYong в Корее подало заявление о банкротстве, сообщает Reuters . Такое решение было принято после того, как корейская компания не смогла выплатить кредиторам (это три крупных зарубежных банка) около 54 миллионов долларов.





SsangYong испытывает трудности уже несколько лет, а по итогам текущего года падение продаж по сравнению с прошлым годом, как ожидается, составит около 20%. В 2011 году на выручку корейцам пришел индийский концерн Mahindra, который из-за пандемии сам столкнулся с убытками и решил отказаться от дальнейшего развития подконтрольного бренда. В итоге SsangYong начал активные поиски инвестора, готового выкупить долю Mahindra, а это — без малого 75% акций.

Поиск других источников финансирования для компании продолжается до сих пор, а пока в министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи подтвердили, что SsangYong решила воспользоваться программой автономной реструктуризации — до окончательного решения суда у компании есть еще три месяца для согласования всех вопросов с кредиторами. Проще говоря, дальнейшее существование SsangYong — под большим вопросом.