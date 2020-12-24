Все тренды новогоднего макияжа на одной модели. Показываем мейк, который будут носить зимой все модницы

Источник материала: Tut.by

Разбирая актуальные макияжи зимы 2021, мы заметили, что некоторые тенденции переходят из одного сезона в другой (чему мы очень рады: нюдовые мэйкапы нам очень импонируют, да и девушкам легче их повторить). Вместе с тем появилась пара отличительных фишек, про которые мы вам не только расскажем, но и покажем, как они работают, на модели.

Елена Пантюк Руководитель салона красоты «Две кисточки» Руководитель

Румянец на грани

Один из трендов макияжа этой зимой — яркий, этакий «на грани» румянец. Справедливо: когда же, как не зимой, вводить такой эффект в макияже. В мороз румянец смотрится очень естественно и гармонично.





Пушистые брови

Пушистые брови, зачесанные вверх — следующий тренд в макияже. Если ваши брови похожи на ниточки, а гели бессильны, то задумайтесь о процедуре ламинирования бровей — это позволит вам примерить совершенно другой образ.





Эффект зацелованных губ

Чем естественнее и небрежнее будет смотреться макияж губ, тем лучше — четкий контур оставим на потом. Чтобы добиться такого эффекта, нужно растушевать помаду от центра к краям. Основной цвет должен сосредотачиваться на центральной части губ. Нюанс: чтобы тренд был носибельным в повседневной жизни, не стоит сильно растушевывать контур.





Pink

Мода на розовый никак не уходит: зимой 2021 пора выгуливать максимально яркие оттенки розового, переходящего в неоновый или фуксию.





Монохром, или макияж в одном цвете

Это могут быть румяна, которые наносятся на скулы, глаза (в качестве теней) и губы (похлопывающими движениями подушечками пальцев). Макияж в коричневых оттенках тоже актуален в качестве монохрома: немного коричневой помады, бронзера на скулы и теней такого же оттенка.





Практически все тренды мы постарались вместить в один макияж и показать вам поэтапно все шаги его создания.

На первом фото наша модель до макияжа. Предварительно мы нанесли крем, он и будет базой под макияж.





Вторым этапом наносим тональный крем. Учитывая, что у нашей модели нет проблем с кожей, воспользуемся легким тональным флюидом от Shiseido Sunchro Skin Glow в оттенке Neutral 2.

Следующим шагом наносим хайлайтер Romanovamakeup в оттенке Diamond и бронзер Sun Lover от Catrice в оттенке 010.





Теперь займемся бровями. В деле наш незаменимый помощник — карандаш для бровей Vivienne Sabo в оттенке 01. Фиксируем его скульптурирующей пудрой от Relouis, затем укладываем волоски специальным мылом (воском) для бровей.

В макияже мы использовали румяна от Hourglass в оттенке Radiant Magenta. У них холодный розовый оттенок — и он идеально подходят к помаде, которую мы будем использовать.

Тренд на зацелованные губы мы решили усилить и сделать его в ультрамодном оттенке этой зимы — ярко-малиновом. Сразу на ум пришла помада Dose of colors в оттенке Kiss of fire. Помаду нанесли пушистой кистью с растушевкой во внешние уголки губ.





Глаза можно было оставить «голыми» и закончить макияж, но мы решили добавить межресничный контур и тушь.





Как на ваш взгляд: лучше с макияжем глаз или без?