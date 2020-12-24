|
Все тренды новогоднего макияжа на одной модели. Показываем мейк, который будут носить зимой все модницы
Источник материала: Tut.by
Разбирая актуальные макияжи зимы 2021, мы заметили, что некоторые тенденции переходят из одного сезона в другой (чему мы очень рады: нюдовые мэйкапы нам очень импонируют, да и девушкам легче их повторить). Вместе с тем появилась пара отличительных фишек, про которые мы вам не только расскажем, но и покажем, как они работают, на модели.
Румянец на грани
Один из трендов макияжа этой зимой — яркий, этакий «на грани» румянец. Справедливо: когда же, как не зимой, вводить такой эффект в макияже. В мороз румянец смотрится очень естественно и гармонично.
Пушистые брови
Пушистые брови, зачесанные вверх — следующий тренд в макияже. Если ваши брови похожи на ниточки, а гели бессильны, то задумайтесь о процедуре ламинирования бровей — это позволит вам примерить совершенно другой образ.
Эффект зацелованных губ
Чем естественнее и небрежнее будет смотреться макияж губ, тем лучше — четкий контур оставим на потом. Чтобы добиться такого эффекта, нужно растушевать помаду от центра к краям. Основной цвет должен сосредотачиваться на центральной части губ. Нюанс: чтобы тренд был носибельным в повседневной жизни, не стоит сильно растушевывать контур.
Pink
Мода на розовый никак не уходит: зимой 2021 пора выгуливать максимально яркие оттенки розового, переходящего в неоновый или фуксию.
Монохром, или макияж в одном цвете
Это могут быть румяна, которые наносятся на скулы, глаза (в качестве теней) и губы (похлопывающими движениями подушечками пальцев). Макияж в коричневых оттенках тоже актуален в качестве монохрома: немного коричневой помады, бронзера на скулы и теней такого же оттенка.
Практически все тренды мы постарались вместить в один макияж и показать вам поэтапно все шаги его создания.
На первом фото наша модель до макияжа. Предварительно мы нанесли крем, он и будет базой под макияж.
Вторым этапом наносим тональный крем. Учитывая, что у нашей модели нет проблем с кожей, воспользуемся легким тональным флюидом от Shiseido Sunchro Skin Glow в оттенке Neutral 2.
Следующим шагом наносим хайлайтер Romanovamakeup в оттенке Diamond и бронзер Sun Lover от Catrice в оттенке 010.
Теперь займемся бровями. В деле наш незаменимый помощник — карандаш для бровей Vivienne Sabo в оттенке 01. Фиксируем его скульптурирующей пудрой от Relouis, затем укладываем волоски специальным мылом (воском) для бровей.
В макияже мы использовали румяна от Hourglass в оттенке Radiant Magenta. У них холодный розовый оттенок — и он идеально подходят к помаде, которую мы будем использовать.
Тренд на зацелованные губы мы решили усилить и сделать его в ультрамодном оттенке этой зимы — ярко-малиновом. Сразу на ум пришла помада Dose of colors в оттенке Kiss of fire. Помаду нанесли пушистой кистью с растушевкой во внешние уголки губ.
Глаза можно было оставить «голыми» и закончить макияж, но мы решили добавить межресничный контур и тушь.
Как на ваш взгляд: лучше с макияжем глаз или без?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все тренды новогоднего макияжа на одной модели. Показываем мейк, который будут носить зимой все модницы
Разбирая актуальные макияжи зимы 2021, мы заметили, что некоторые тенденции переходят из одного сезона в другой (чему мы очень рады: нюдовые мэйкапы нам очень...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)