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Джули Фишер приведена к присяге в качестве посла США в Беларуси

24.12.2020 08:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Госдепартамент сообщил в среду, что дипломат Джули Фишер была приведена к присяге в качестве американского посла в Беларуси.

Сенат Конгресса 15 декабря утвердил кандидатуру Фишер на должность главы руководителя диппредставительства в Минске. Однако до конца не ясно, когда дипломат может отправиться в белорусскую столицу.

"Назначенный посол Джули Фишер была сегодня приведена к присяге в качестве нашего главного дипломата в Беларуси. Она привносит богатство знаний и опыт в работу. Рады тому, что она будет представлять жизненно важные интересы США за рубежом", - написал в Twitter заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Кейл Браун, передает ТАСС.

В начале ноября заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил журналистам, что окончательного решения об отправке посла США в Минск нет, вопрос будет рассмотрен после утверждения Сенатом кандидатуры Фишер.

При этом в середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн отмечал, что США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Белоруссию, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике.

 
Теги: Минск
 
 
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Госдепартамент сообщил в среду, что дипломат Джули Фишер была приведена к присяге в качестве американского посла в Беларуси.
 
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