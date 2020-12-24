По делу были признаны потерпевшими три сотрудника ОМОНа, которые в общей сумме оценили моральный вред в четыре тысячи рублей, деньги они обещают передать в детский дом. Анатолий Хиневич не признал вину, но поддержал иски о взыскании морального вреда сотрудникам ОМОНа, «ведь они правда страдают, потому что вынуждены скрывать лица и имена». Дело рассматривает судья Елена Жукович.





Программиста задержали на воскресной акции протеста 20 сентября в Минске и осудили на 15 суток и штраф в 20 базовых величин. Анатолий после отбытия наказания вернулся домой в Борисов. По словам родителей, после освобождения из ИВС Жодино на лице парня были видны следы побоев, кроме того, у него была повреждена нога, и он долго еще хромал. Однако 28 октября его снова задержали – уже в рамках уголовного дела. Вечером силовики взломали дверь в квартире Анатолия, провели обыск и задержали его. Около двух месяцев 27-летнего парня в рамках ч. 2 ст. 363 УК удерживали в следственной тюрьме в Жодино.





Потерпевшие сотрудники ОМОНа: Наносил удары сотрудникам ОМОНа лёжа

Потерпевшими по делу были признаны три сотрудника ОМОНа. В суде во время допроса их лица были закрыты бейсболками, масками и балаклавами. Потерпевшие сотрудники ОМОНа на суде рассказали, что 20 сентября получили сообщение, что «люди в сцепке идут по тротуару на проспекте Независимости и мешают прохожим». Они сразу прибыли туда, подошли к протестующим, представились, пригласили проехать. По словам сотрудников ОМОНа, обвиняемый почему-то на захотел с ними идти, сам упал спиной на асфальт. Они особенно обратили внимание, что Хиневич приземлился мягко и без травм. Потерпевшие в суде рассказали, что обвиняемый наносил удары сотрудникам ОМОНа в положении лёжа: шесть ударов он нанес двум сотрудникам. При этом, по словам ОМОНовцев, обвиняемый в какой-то момент натянул балаклаву на лицо старшего.

















Задержание Анатолия Хиневича попало на видео журналистов Оnliner.by [22 секунда, на обложке видео – обвиняемый]. Сообщается, что тогда около ма 58 на проспекте Независимости было задержано около десяти человек. Задержание было достаточно брутальным.





Что с причиненным вредом ОМОНовцам?

Медицинское обследование, которое бы подтверждало, что сотрудникам ОМОНа действительно было причинено физическое насилие, они не проходили. По их словам, от обследования они отказались, потому что "они же м ны". Но при при этом говорили, что им были причинены побои, гематомы. Сотрудники ОМОНа сказали, что в результате действий Хиневича, они в основном пострадали морально, потому что их прилюдно ударили. Старший ОМОНовец пострадал, потому что "у каждого гражданина есть право неприкосновенности тела". По словам сотрудника ОМОНа, "мать его родила не для того, чтобы он был мальчиком для битья".





Свои моральные страдания два сотрудника ОМОНа оценили в 1500 рублей, еще один страдал меньше на 500 рублей – на 1000 рублей. Каждый сотрудник ОМОНа заявил, что полученные деньги будут переведены в детский дом.





Анатолий Хиневич во время суда заявил, что поддерживает иски о моральных страданиях потерпевших, «ведь они правда страдают, потому что вынуждены скрывать лица и имена».





На суде были зачитаны характеристики потерпевших сотрудников ОМОНа, подписанные начальником минского ОМОНа Дмитрием Балабой. Конечно, они характеризуются положительно.





Хиневич: Просто в стрессе пытался встать





Сразу во время суда обвиняемый заявил, что вину не признает. Анатолий Хиневич рассказал на допросе во время суда, что накануне событий поругался с матерью и целенаправленно шел под пули и гранаты, но их не оказалось. Между тем, в милицейский бусик идти он не хотел.





События 20 сентября он помнит отрывочно: помнит, как разорвали сцепку, и потом, что его несут в бусик. Что он на земле лежал, он узнал после отбытия ареста из видео.





Обвиняемый рассказал в суде, что не чувствовал в момент задержания, что его бьют или что он кого-то ударяет, «просто в стрессе пытался встать». По его словам, он на следующий день обнаружил у себя синяки на руках-ногах и под глазом. На уточняющий вопрос прокурора, допускает ли он, что мог сам себе нанести удары, Анатолий сказал, что допускает. Напомним, по словам родителей, после 15-суточного ареста на лице парня еще были видны следы побоев, а также он хромал.





Кто такой Анатолий Хиневич?

27-летний Анатолий Хиневич родился в Борисове, там проживают его родители. Окончил институт Сахарова БГУ, с 2014 по 2018 работал в КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома". Он участвовал в разработке официального сервиса Мингорисполкома. На работе неоднократно был на доске почета и получал грамоты. На суде защитница Анатолия зачитала положительные характеристики с места работы и учебы. Также местное борисовское издание называет его бардом и исполнителем собственных песен.