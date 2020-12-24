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Седнев может продолжить тренерскую карьеру в Казахстане. Им интересуются «Тобол» и «Шахтер»

24.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестский «Рух» не продлил трудовой контракт с главным тренером Александром Седневым.



Специалист уже получил соответствующее уведомление, сообщает «Прессбол».

Белорусским тренером активно интересуются команды из Казахстана, где специалист уже работал два года до нынешнего сезона. Высока вероятность того, что он примет «Тобол» из Костаная или «Шахтер» из Караганды.

Вместе с Седневым «Рух» покинул и его ассистент из Казахстана Андрей Ферапонтов. Он вернется на родину, где продолжит работать тренером по физподготовке. Возможно его сотрудничество со сборной Казахстана.

Напомним, ранее сообщалось, что Седнев провел переговоры с БАТЭ. «Рух» под руководством 47-летнего специалиста занял восьмое место в высшей лиге.
 
 
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Брестский «Рух» не продлил трудовой контракт с главным тренером Александром Седневым.
 
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