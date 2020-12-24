Статья 23.34 — самое опасное правонарушение в новом КоАП

В Кодекс об административных правонарушениях планируются значительные изменения / lidanews.by





TUT.by , какие изменения произойдут в КоАП, если он будет введен в такой редакции. Адвокат Антон Гашинский прокомментировал порталу, какие изменения произойдут в КоАП, если он будет введен в такой редакции.





В новом Административном кодексе будет усиливаться наказание для лиц, совершивших административное правонарушение.





Например, вводится новый для Беларуси вид наказания — общественные работы, от 8 до 60 часов. Правда, назначаться они могут только с согласия самого человека.





Органам внутренних дел дадут возможность наложения ареста — по делам об уклонении родителей от трудоустройства по судебному постановлению. Ранее арест мог назначить только суд, так как это значительное ограничение конституционных прав и свобод гражданина.





Общий срок административного ареста остался прежним — до 15 суток. Но за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (нынешняя статья 23.34), совершенное повторно, могут приговорить к 30 суткам. Причем раньше даже за несколько административных правонарушений не могли в совокупности осудить более, чем на 25 суток, сейчас — до 30 суток.





В общей сложности нынешняя статья 23.34 (в новом кодексе имеет номер 24.23) числится в КоАП самым опасным административным правонарушением. За нее в новом кодексе даже не будет предусмотрена такая мера, как предупреждение. Максимальный размер штрафа увеличен с 30 до 100 базовых величин. Появилось такое наказание, как общественные работы. При повторном привлечении по этой статье штраф может увеличиться до 200 базовых (на сегодня это 5400 рублей).





Кроме того из этой статьи исключено указание, что ответственности подлежит лицо, если в его действиях нет состава преступления. Это значит, что сейчас за одно и то же действие человека могут сперва наказать административно, а потом еще и начать уголовное дело.





Более жесткой станет ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении служебных полномочий. За неповиновение сотруднику милиции (например, за отказ проехать в РУВД для объяснений или установления личности) штраф вырос от 50 до 100 базовых. А также вводится наказание в виде общественных работ.





Новый кодекс вводит ответственность за оскорбление должностного лица в Интернете — штраф до 200 базовых, общественные работы, административный арест. Ранее по этой стат был только штраф до 50 базовых.





Есть изменения и в законодательстве о средствах массовой информации. Например, вводится ответственность владельца интернет—ресурса, не зарегистрированного в качестве СМИ, за законодательно запрещенную информацию — например, из телеграм-канала, признанного экстремистским. Также новый кодекс вводит ответственность за получение иностранной помощи для финансирования средств массовой информации — за это могут даже конфисковать полученные средства.