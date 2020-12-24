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В Беларуси разрешили продавать пиротехнику, но не всю

24.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Запрет на торговлю пиротехническими изделиями действует с горячих послевыборных дней августа.



Накануне Нового года белорусы все же смогут купить пиротехнику. Напомним, с 12 августа в стране действует запрет на продажу пиротехнических изделий. Тогда речь шла о недопущении торговли пиротехникой ни оптом, ни в розницу.

23 декабря на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совета Министров, которое разрешает продавать пиротехнику. Но не всю и не всем.

Торговля разрешена только пиротехникой первого класса опасности. Это бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня для тортов. Радиус опасности для этих изделий не превышает полуметра.

Также в документе есть перечень организаций и предприятий, которым можно продавать пиротехнику.
 
 
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Запрет на торговлю пиротехническими изделиями действует с горячих послевыборных дней августа.
 
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