Как мумия волчонка возрастом 50 тысяч лет проливает свет на историю Ледникового периода

Источник материала: Салiдарнасць

Была найдена в вечной мерзлоте Канады.





Фото: Government of Yukon via EurekAlert!

На севере Канады нашли хорошо сохранившуюся мумию волчонка-самки, который жил 56 тыс. лет назад, сообщили ученые. Останки животного обнаружил золотоискатель в Юконе в 2016 году, сообщает ВВС .

Он разбивал лед вечной мерзлоты с помощью гидромонитора (водяной пушки) и увидел в нем какой-то предмет, который оказался древней мумией. Золотоискатель поместил находку в морозильник и сообщил о ней палеонтологам.

Находку назвали Жур, что на языке коренных индейцев общины Тшондэк-Хвэчин означает волк. По словам ученых, это наиболее хорошо сохранившийся экземпляр мумии волка – у него целы шкура, шерсть и зубы.

– Она, по сути, сохранилась на 100%, не хватает лишь глаз, – рассказала в интервью EurekAlert! палеонтолог и преподаватель анатомии в университете Да-Мойна в Айове Джули Мичен.





Ученым удалось выяснить возраст волчонка и его рацион, который включал в себя рыбу, а также вероятную причину смерти. После анализа ДНК и зубной эмали исследователи предположили, что волчонок умер примерно 56-57 тыс. лет назад (период обитания мастодонтов и других представителей Плейстоценовой мегафауны). Его рентгеновские снимки показали, что на момент смерти ему было 6-8 недель.

В научной работе отмечается, что окаменелости волков в Юконе и на соседней Аляске встречаются достаточно часто, но мумии в отличие от Сибири попадаются намного реже.

– Мы думаем, что она была в своем логове и умерла от того, что логово обвалилось. Согласно нашим данным, она не голодала, и на момент смерти ей было 7 недель. Нам стало легче на душе, когда выяснилось, что бедная девочка не мучилась долго, – сказала Мичен.

Жур жила в период межледниковья, когда обширные арктические ледники временно отступили, а на их месте появились леса. Это были времена мастодонтов, верблюдов, гигантских бобров и, как в случае с Жур, серых волков.