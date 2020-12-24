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Киреев: не нужно бояться санкций, многие из них нам только на пользу
24.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Беларусь в ответ на третий пакет санкций ЕС расширяет список лиц из Евросоюза, которые не смогут попасть на территорию республики и Союзного государства, заявил накануне глава белорусского МИД
Пресс-служба МИД РФ
"Запад и раньше боролся со своими экономическими и политическими конкурентами, включая против них санкционную политику ― Иран, Венесуэла, ЮАР долгое время находились под санкциями, а Советский Союз практически все время своего существования находился в той или иной форме изоляции. Это не мешало этим странам существовать и даже преуспевать. Сегодня Запад не может давить так, как это было ранее, но он изолирует Китай и Россию от мировой экономики, в эту изоляцию попадает и Беларусь. Мы видим, что это приводит к обратному эффекту ― импортозамещению", ― констатирует эксперт.
Напомним, накануне также стало известно, что Сенат США одобрил
Ранее в отношении Беларуси были приняты три пакета санкций Евросоюза, последний их них был
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Сегодня Запад рушит то, что сам долгие годы создавал ― политический эксперт Владимир Киреев прокомментировал новые особенности западной санкционной политики.
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