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Киреев: не нужно бояться санкций, многие из них нам только на пользу

24.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Киреев: не нужно бояться санкций, многие из них нам только на пользу

Беларусь в ответ на третий пакет санкций ЕС расширяет список лиц из Евросоюза, которые не смогут попасть на территорию республики и Союзного государства, заявил накануне глава белорусского МИД Владимир Макей. Действия Беларуси являются лишь ответной мерой на устоявшуюся тенденцию ― коллективный Запад всегда считает себя вправе "учить" Россию и Беларусь демократии и чувствовать себя априори "старшим" партнером. Об особенностях западной санкционной политики на радио Sputnik рассуждает российский политический эксперт Владимир Киреев. 

Пресс-служба МИД РФ
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"Запад и раньше боролся со своими экономическими и политическими конкурентами, включая против них санкционную политику ― Иран, Венесуэла, ЮАР долгое время находились под санкциями, а Советский Союз практически все время своего существования находился в той или иной форме изоляции. Это не мешало этим странам существовать и даже преуспевать. Сегодня Запад не может давить так, как это было ранее, но он изолирует Китай и Россию от мировой экономики, в эту изоляцию попадает и Беларусь. Мы видим, что это приводит к обратному эффекту ― импортозамещению", ― констатирует эксперт.

Напомним, накануне также стало известно, что Сенат США одобрил Акт о демократии в Беларуси и включил его в проект бюджета на 2021 год. На основании этого документа, американские санкции могут быть введены не только против членов ЦИК и белорусских чиновников, но и в отношении представителей Союзного государства и российских граждан.

Ранее в отношении Беларуси были приняты три пакета санкций Евросоюза, последний их них был опубликован на минувшей неделе ― 17 декабря. В "черные списки" включены в общей сложности 84 персоны, в том числе и лично Александр Лукашенко, и 7 юридических лиц.

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Сегодня Запад рушит то, что сам долгие годы создавал ― политический эксперт Владимир Киреев прокомментировал новые особенности западной санкционной политики.
 
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