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США расширили санкции против белорусских официальных лиц и ведомств
24.12.2020 09:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ruftv.ru
23 декабря Госдепартамент США распространил соответствующее заявление.
Глава внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео сообщил, что в отношении 39 лиц введены визовые ограничения. Он добавил также, что на сегодня подобные рестрикции из-за "причастности к подрыву демократии в Беларуси" действуют в отношении 63 человек.
Кроме того, расширен список лиц и ведомств Беларуси, в отношении которых будут действовать санкции Минфина США. В него внесены первый замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, минский ОМОН, спецподразделение КГБ "Альфа", ЦИК и ГУВД Мингорисполкома. Всего под санкции Минфина США подпадают теперь 40 физлиц и четыре белорусских ведомства, передает
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23 декабря Госдепартамент США распространил соответствующее заявление.
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