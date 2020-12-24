США расширили санкции против белорусских официальных лиц и ведомств

Источник материала: Ежедневник

фото: ruftv.ru

23 декабря Госдепартамент США распространил соответствующее заявление.

Глава внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео сообщил, что в отношении 39 лиц введены визовые ограничения. Он добавил также, что на сегодня подобные рестрикции из-за "причастности к подрыву демократии в Беларуси" действуют в отношении 63 человек.

Кроме того, расширен список лиц и ведомств Беларуси, в отношении которых будут действовать санкции Минфина США. В него внесены первый замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, минский ОМОН, спецподразделение КГБ "Альфа", ЦИК и ГУВД Мингорисполкома. Всего под санкции Минфина США подпадают теперь 40 физлиц и четыре белорусских ведомства, передает ТАСС