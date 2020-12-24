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Брилевичи вышли на марш с интересным плакатом
Источник материала: Хартия'97
Брилевичи вышли на марш с интересным плакатом
Жители столичного микрорайона рассказали о новогоднем подарке для Гааги.
Жители минских Брилевич вышли вчера на вечерний марш с очень интересным плакатом.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Жители столичного микрорайона рассказали о новогоднем подарке для Гааги.
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