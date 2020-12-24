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Элиты решили «сдать» узурпатора

24.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Элиты решили «сдать» узурпатора

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  • Аббас Галлямов
  • 24.12.2020, 8:57
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Элиты решили «сдать» узурпатора
Аббас Галлямов

Урок для репрессивных режимов.

На днях отмечалась годовщина падения режима Чаушеску. Поучительная история. Особенно полезно будет вспомнить о тех событиях Лукашенко и его окружению. Я бы на их месте обратил внимание на следующие обстоятельства.

Во-первых, это был самый репрессивный режим в Восточной Европе и именно его создатель оказался единственным главой государства, который был казнен. Оказалось, что политическое насилие — это, на самом деле, обоюдоострое оружие.

Второй урок заключается в том, что казнили диктатора не восставшие, а быстро переметнувшиеся на их сторону вчерашние соратники. Поняв, что «Гений Карпат» настолько достал народ, что избавиться от него проще, чем его защищать, они организовали спешный трибунал и в тот же день расстреляли бывшего патрона.

Окружению Лукашенко было бы интересно узнать, что с помощью этого нехитрого трюка правящая элита Румынии сумела удержать власть в стране. Не вся она преуспела, конечно. Некоторые должностей лишились, другие даже под суд попали. Но в целом операция по переобуванию прошла успешно. Как объяснил ставший новым главой государства бывший лидер румынского комсомола Илиеску: «Народ ведь восстал не против коммунизма, он восстал против Чаушеску». Хороший пример того, как организовать собственное политическое выживание.

Думаю, эти уроки могли бы быть интересны не только белорусам, но и представителям других репрессивных режимов.

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

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