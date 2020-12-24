Источник материала: Хартия'97

«В Беларуси идет самая настоящая революция — сверху донизу» 24.12.2020, 8:51

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Фото: «Радыё Свабода»

Этот процесс может закончиться только сменой власти.

Журналисты газеты «Белорусы и рынок» обсудили ситуацию в Беларуси с политологом, старшим аналитиком Центра европейской трансформации Андреем Егоровым и социологом, аналитиком, бывшим директором Института социологии НАН Беларуси Геннадием Коршуновым.

— В Беларуси идет самая настоящая революция , которая затрагивает все общество сверху донизу. Мне трудно назвать хотя бы одну социальную группу, представители которой не манифестируют несогласие. Даже если мы возьмем правоохранительные органы, то после 9 августа были сотрудники, которые вышли из этой структуры и публично заявили об этом . У нас не мятеж или какое-то общественное движение, которые предполагают выступления одной или нескольких социальных групп. У нас все пришло в движение, — заявил Андрей Егоров.

— Когда мы говорим о протестах, действительно, первое, что приходит в голову, — это улица. Общие марши, марш пенсионеров, марш людей с ограниченными возможностями, женские марши. Но все это лишь вершина айсберга. Подводная его часть намного больше, и там проходят глубинные процессы. Практически все профессиональные сообщества написали коллективные письма, люди выходят из БРСМ, «Белой Руси» и провластных профсоюзов. И таких уровней много: от корпоративных сообществ до солидаризации во дворах. Поэтому правильнее было бы называть происходящее не протестами (потому что в этом случае мы фиксируем только уличный срез активности), а революцией, — отметил Геннадий Коршунов.

Революционный процесс невозможно повернуть вспять, считают эксперты.

У нас уже де-факто ситуация введенного чрезвычайного положения. С уголовным преследованием за участие в мирных акциях, с полицейским патрулированием в районах, с зашкаливающим уровнем брутальности и жестокости со стороны силовиков. Но, даже столкнувшись со всеми возможностями власти, люди все равно продолжают протестовать. Отсюда вывод: этот процесс не может затухнуть. Протестные движения будут мутировать, менять формы, адаптироваться к ситуации. Не исключаю, что из-за высокой цены участия в уличных акциях протесты могут на какое-то время остановиться сами, но лишь для того, чтобы углубиться и потом возникнуть вновь, — полагает Андрей Егоров.

— Сегодня меняется структура жизни людей. В своей повседневной деятельности они не рассчитывают на государство, а сами организовываются и решают, что делать. Это абсолютно другая система организации общества. Поэтому затухания не будет. Тектонические сдвиги, происходящие на всех уровнях, невозможно остановить, — высказал мнение Геннадий Коршунов. — К тому же специфика белорусского менталитета в том, что у нас в центре не «я», а семья. Родители говорят: «Я выхожу ради детей», бабушки и дедушки выходят «ради внуков» и в искупление того, что не выходили раньше. Люди выходят, чтобы их детям и внукам не пришлось выходить через пять лет. Это глубиннейшая мотивация, и я вообще не знаю, что может ее перебить.

Андрей Егоров добавил, что другая сильная мотивация для людей — стремление избежать рисков будущего: «Если я не выйду, думает участник белорусских уличных протестов, то они победят. А если они победят, то мои риски будут значительно выше, чем те риски, которые я несу, участвуя в маршах. Мария Колесникова как-то сказала, что «если мы не победим, всех закатают в асфальт». И когда мы проводил опросы на улицах, то многие люди повторяли именно эту фразу.

— Существует такое мнение, что, будь протест более радикальным в августе, мы бы уже жили в другом государстве и с меньшим количеством жертв. Вы тоже так считаете?

Г.К. — А вот и нет. Если бы Лукашенко ушел 16 августа, это бы ничего не изменило, потому что государство — это система ценностей и институтов, которые управляют жизнью людей. У нас бы осталась прежняя система. А одна из самых важных вещей, которые происходят сейчас в обществе, — это создание и осознание огромного коллективного «МЫ».

А.Е. — В долгом сопротивлении белорусское общество проходит собственное становление. Спонтанно возникшая солидарность и внезапная победа могли привести к тому, что люди вернулись бы к привычным формам жизни. А долгое сопротивление вынуждает белоусов выстраивать солидарность в каждодневной практике. И это становится нормой жизни людей. Вот давайте подумаем, чего бы не было, если бы в августе протестующие добились победы. Не было бы местной дворовой самоорганизации и ее мультипликации в тысячи чатов и сообществ. Флаги районов появились только в сентябре. Объединение студентов и преподавателей на основе политических требований и академической свободы — уникальное явление. Мы получили зачатки гражданского общества практически во всех профессиональных и территориальных сообществах. И всего этого могло не быть, если бы мы победили в августе.

— Так как же будут развиваться события в нашей стране дальше?

А.Е. — На этот вопрос невозможно ответить, находясь внутри развивающейся революции. Революция — это спонтанная и непредсказуемая вещь. Мы в уникальной исторической ситуации и не можем ориентироваться ни на один образец из прошлого. Да, силовым путем можно удержать власть. Но это делает общество закрытым и обрубает возможности для экономического роста. В современном мире такого рода режимы выживают не более двух лет. Только вот цена вырастет и для них, и для всего белорусского общества.

Г.К. — Белорусский народ сейчас, как ребенок, у которого растут мышцы. Он разболтан и пока не понимает, что с этим делать. Мы в процессе формирования коллективной субъектности. Кроме того, на происходящее внутри и вне Беларуси влияет масса факторов. Поэтому никто не может предсказать, как будет разворачиваться ситуация. Она может разрешиться и завтра самым невообразимым способом. Но может и на какое-то время затянуться.

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