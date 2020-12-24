«Холодное сердце» и «Рапунцель»: как Disney в очередной раз вернула себе славное имя

Источник материала: Onliner Девяностые годы в Disney известны как «эпоха Ренессанса»: после затяжного кризиса в семидесятые и первую половину восьмидесятых анимационное подразделение компании удалось возродить. Кадровые перестановки и свежие идеи привели к появлению близких к идеалу лент: «Русалочка», «Красавица и чудовище», «Король Лев». Однако к новому тысячелетию дела вновь испортились, и компании в очередной раз пришлось искать выход из непростой ситуации. Историей о втором кризисе и новом возрождении мы завершаем совместный с видеосервисом VOKA цикл материалов об истории мультфильмов Disney.

Снова скатились

Считается, что то самое возрождение закончилось на «Тарзане» в 1999 году. Хотя закат начался еще раньше — примерно с «Покахонтас» (1995), которая пусть и собрала хорошую кассу, но не оправдала надежд: «Король Лев» (1994) понравился критикам и зрителям больше. Причем Disney делала основную ставку именно на «Покахонтас», а история о львенке была отступлением от привычного формата и экспериментом. Во вторую половину девяностых работы Disney окупались, но не выступали в прокате слабее по сравнению с прошлыми мультфильмами. Отзывы обозревателей и зрителей все яснее давали понять, что компания уже «не вывозит».

Начало нового тысячелетия тоже не задалось. Disney вспомнила об одном из самых неоднозначных мультфильмов, созданных еще при участии Уолта Диснея, — «Фантазии» (1940). Музыкальная лента была продолжением картины 60-летней давности и вновь включала в себя знаменитые композиции: «Пятую симфонию» Бетховена, «Ученика чародея» Дюка, «Голубую рапсодию» Гершвина. Концепция осталась прежней — визуализация музыкальных произведений. Но, как и 60 лет назад, «Фантазию» зритель не оценил: при бюджете в $80 млн лента собрала в мировом прокате всего $90 млн, а для окупаемости нужна была касса примерно в $200 млн — то есть компания потеряла на одном фильме около $100 млн.



«Фантазия 2000»

Почему в кинематографе сумма от проката, равная бюджету, не означает выход в ноль? Часть денег забирают себе кинотеатры, еще часть — инвесторы, партнеры, актеры (в зависимости от контракта) и кто только можно еще. Кроме того, велики затраты на маркетинг — порой они равны стоимости производства, что обычно не включается в бюджет. В результате фильмы должны собирать минимум в вдвое больше своего бюджета, чтобы студия не ушла в минус.

Так вот, в мае 2000-го, спустя менее чем полгода после выхода сиквела «Фантазии», в прокате появляется «Динозавр». На ленту выделили $127 млн. Из необычных решений — трехмерные динозавры, созданные на компьютере, бегают преимущественно по снятым вживую локациям. В отличие от «Фантазии 2000», «Динозавр» был привычным анимационным фильмом Disney с понятной историей и ставкой на детскую и семейную аудиторию. Лента рассказывала о динозавре Аладаре, который вылупился из яйца на острове лемуров. Упавший метеорит вынуждает героев отправиться на поиски нового жилища, и за время путешествия Аладар с лемурами повстречают немало опасностей в виде хищных динозавров. Фильм собрал более $350 млн, что с натяжкой можно назвать неплохим показателем. Но в родном прокате картина принесла всего $137 млн, и это уже очевидный недобор. На ленту явно возлагали большие надежды, раз выделили более чем внушительный бюджет, однако принесла она довольно скромные деньги.

В следующие два года Disney выпускает четыре фильма, из которых зрители и критики в основном выделяют только один — «Лило и Стич» (2002). Картина повествует о девочке Лило, которая начинает дружить с инопланетным зверьком Стичем. Он — результат работы злого ученого за пределами Земли. Стич сбегает на нашу планету, а ученый бросается ловить его. При бюджете в $80 млн лента собрала более $270 млн в мировом прокате. Другие картины того периода не особо примечательны: «Похождения императора» (2000), «Атлантида: Затерянный мир» (2001) и «Планета сокровищ» (2002) выступили в прокате слабовато.



«Лило и Стич»

Попытки цифровизации

Еще после пары работ Disney решается на свой первый фильм, сделанный целиком с использованием цифровой картинки, — «Цыпленок Цыпа» (2005). По сюжету неуклюжий цыпленок должен был защитить свой городок от пришельцев. Картина принесла более $300 млн, но отзывы были прохладными.

Затем студия пробует себя еще в одном анимационном фильме — «В гости к Робинсонам». В процессе создания ленты случается важное для Disney событие: корпорация покупает студию Pixar за $7,4 млрд. Они сотрудничали и раньше, еще со времен «Истории игрушек» (1995), но теперь Pixar стала принадлежать Disney, а ее креативный директор Джон Лассетер возглавил еще и Walt Disney Animation Studios. После изучения рабочего материала «В гости к Робинсонам» Лассетер предложил серьезные доработки и пересъемки некоторых сцен, а ряд эпизодов изначально даже не планировался — например, погоня с участием динозавра. Основателя Pixar послушали, и финальную версию зритель принял хорошо, однако лента в прокате не окупилась: чуть меньше $170 млн при бюджете в $150 млн.



slashfilm.com Джон Лассетер — в красной рубашке. Изображение:

Пока DreamWorks под руководством бывшего топ-менеджера Disney Джеффри Катценберга выпускала более чем успешные анимационные фильмы («Шрек», «Подводная братва», «Мадагаскар», «Лесная братва»), сама Disney на новом поле чувствовала себя неуверенно. И даже Лассетер, за плечами которого уже был огромный опыт в создании анимационных полнометражных лент, не в полной мере вытягивал фильмы. Вероятно, Disney планировала разделить анимационные и мультипликационные работы по студиям: Pixar занималась бы первыми, раз у нее это так хорошо получается, а ресурсы Disney бросили бы на мультипликацию.

В 2009 году появляется «Принцесса и лягушка» — фильм с классической для Disney рисованной картинкой. Изначально компания работала над двумя лентами: для одной взяли за основу классическую сказку «Король-лягушонок», а другая базировалась на современной сказке Элизабет Бейкер «Принцесса и лягушка». Лассетер предложил сделать один фильм, совместив идеи из обеих сказок. Расчет на возвращение к привычному формату частично оправдал себя: фильм о проклятии с превращением в лягушку приняли тепло. Однако в прокате лента выступила скверно, и Disney пришлось принять неприятную реальность: мультипликация проиграла компьютерной графике. По крайней мере в сегменте дорогих полнометражных работ.



«Принцесса и лягушка»

Компания решила вновь заняться анимационными работами и войти в новое десятилетие с фильмом «Рапунцель: Запутанная история». Адаптация сказки братьев Гримм о запертой в башне девочке с длиннющими волосами наконец-то вернула Disney былую репутацию. Фильм стал одним из самых прибыльных за все время существования корпорации, принеся примерно $600 млн. Даже при огромном бюджете в $260 млн компания хорошо заработала.

Затем Disney снова ждал промах с фильмом «Медвежонок Винни и его друзья» (2011), но здесь стоит винить не качество ленты, а очень странный выбор премьеры. Картина вышла в одно время со второй частью фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти», где у Винни-Пуха, скажем прямо, шансов было ноль.

Следом за историей Винни-Пуха вышел фильм о силаче Ральфе, который находится внутри игрового автомата. Лента «Ральф» при бюджете в $165 млн заработала $471 млн и даже получила номинацию на «Оскар» за лучший анимационный фильм. Статуэтку фильм не взял, но боссы Disney вряд ли расстроились: «Ральф» проиграл «Храброй сердцем» от Pixar, так что награда все равно осталась внутри корпорации.





Первый миллиард за фильм

Далее Disney ждал настоящий триумф — «Холодное сердце». В основе лежит сказка Андерсена «Снежная королева». По сюжету фильма на страну обрушилось проклятье, и снять его может только Эльза — девочка, способная подчинять снег и лед. Искать ее отправляются Кристоф и сестра Эльзы Анна. Вместе с оленем Свеном им предстоит пройти немало испытаний. Фильм приняли с восторгом: «Холодное сердце» заработало в прокате почти $1,3 млрд. Феноменальный для 2013 года показатель — тогда еще попадание в клуб «Фильмы на миллиард» было событием, а не обыденностью. Среди анимационных работ до «Холодного сердца» лишь «История игрушек 3» (2010) собирала больше миллиарда, и то это было продолжение известной серии.



«Холодное сердце»

После таких показателей Disney смогла продолжить в том же бодром темпе: в 2014 году хорошо показывает себя «Город героев». В центре истории — подросток и изобретатель Хиро Хамада, который со своим братом попадает в серьезную передрягу. Теперь ребята должны использовать робота, чтобы остановить злодеев. При бюджете в $165 млн фильм принес более $650 млн и «Оскар» за лучший анимационный фильм. Схожие показатели и у «Моаны» — картины про дочь вождя племени, которая заскучала на острове и рванула в морское путешествие вместе с добродушным гигантом Мауи. При бюджете в $150 млн фильм собрал $643 млн.

А потом Disney решила заняться сиквелами — вышли «Ральф против интернета» и «Холодное сердце 2». Продолжения превзошли успехи оригинальных картин: приключения Ральфа собрали около $530 млн, а «Холодное сердце 2» — и вовсе $1,45 млрд. Не забывала компания и про новые экранизации уже классических работ. Во многих случаях мультфильмы превращались в фильмы с живыми актерами: «Золушка», «Красавица и чудовище», «Аладдин». Но были и анимационные фильмы — к примеру, прошлогодний «Король Лев», собравший в прокате $1,65 млрд.



«Король Лев» (2019)

Без промахов

Вместе с фильмами собственной анимационной студии Disney продолжает выпускать работы Pixar — она хоть и вошла в состав корпорации, но занимается в основном отдельными продуктами. История Pixar, начавшаяся с кратких демо о «маме-лампе и ее ребенке-лампе», достойна отдельного материала. Компания, в отличие от Disney, умудряется сохранять стабильно высокое качество фильмов уже более четверти века.

Pixar популяризировала компьютерную графику в мультфильмах и бралась за реализацию довольно смелых идей. Если говорить об именах, то, помимо Джона Лассетера, важную роль в создании лент студии играет Пит Докер — он участвовал в работе практически над всеми фильмами Pixar, к некоторым из них написал сценарии и сам занял режиссерское кресло. Так произошло, например, с мультфильмом «Вверх» — субъективно, одним из лучших от Pixar за все время. Лента о неугомонном парнишке-бойскауте и ворчливом старике под оболочкой «роудмуви» рассматривает множество проблем: отношения отцов и детей, воспитание, разница поколений, необходимость поиска компромиссов. На создание фильма ушло $175 млн, а принес он $735 млн и «Оскар» за лучший анимационный фильм.





Другая оригинальная идея Докера — «Головоломка». Здесь могла повториться ситуация «Фантазии»: визуализация эмоций без ухода в банальщину — довольно сложная задача. Но у Pixar в очередной раз все получилось: при бюджете в $175 млн фильм заработал более $850 млн. Плюс, конечно, «Оскар» — для Pixar такие награды уже давно стали обыденностью.

В следующем году Disney выпустит новый мультфильм — «Райя и последний дракон». Он расскажет о девушке Райе, которая ищет последнего живого дракона, способного одолеть опасного врага, который угрожает родному дому героини. Также на следующий год запланирован 60-й полнометражный мультик Disney Encanto о девочке из семьи с магическими способностями, которая не унаследовала никакого сверхъестественного дара. Похоже, сейчас анимационное отделение Disney вновь чувствует себя хорошо, и уже довольно долгое время.

Сегодня на видеосервисе VOKA состоится онлайн-премьера мультфильма «Вверх» в озвучке на белорусском языке. Над дубляжом мультфильма работала компания «Кінаконг» совместно с VOKA. На белорусском языке главные герои Карл и Рассел заговорят голосами заслуженного артиста Беларуси Валерия Шушкевича и 11-летнего Григория Денисенко — начинающего артиста, выбранного на кастинге из более чем 30 кандидатов.

«Вверх» пополнит раздел VOKA «Кіно па-беларуску — CINEVOKA» , где также можно найти, к примеру, переозвученные мультфильмы «Рыбка Поньо на утесе» и «Тайна Келлс».

Весь контент VOKA доступен к просмотру бесплатно для всех новых пользователей в течение первых 30 дней.

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