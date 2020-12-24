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Праздничное настроение: белорусам разрешили бенгальские огни и свечи на торт

24.12.2020 09:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

11 августа, после массовых протестов, белорусский Совмин запретил вообще любую торговлю пиротехникой. Вчера, за неделю до Нового года, он же смягчился: теперь белорусам дана возможность легально покупать бенгальские огни и маленькие хлопушки.

Вчера на правовом сайте появилось постановление, которое смягчает правила. В частности, в нем говорится, что запрет больше не распространяется на оптовую и розничную торговлю некоторыми видами пиротехнических изделий бытового назначения I (низшего) класса опасности. Это бенгальские огни, хлопушки и тортовые свечи (фонтаны холодного огня). Фейерверки, петарды и прочее по-прежнему запрещены.

Также теперь возможна торговля технической пиротехникой специализированным организациям (по персонализированному списку).

 
 
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11 августа, после массовых протестов, белорусский Совмин запретил вообще любую торговлю пиротехникой. Вчера, за неделю до Нового года, он же смягчился: теперь...
 
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