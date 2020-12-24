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Праздничное настроение: белорусам разрешили бенгальские огни и свечи на торт
Источник материала: Onliner
11 августа, после массовых протестов, белорусский Совмин
Вчера на правовом сайте
Также теперь возможна торговля технической пиротехникой специализированным организациям (по персонализированному списку).
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11 августа, после массовых протестов, белорусский Совмин запретил вообще любую торговлю пиротехникой. Вчера, за неделю до Нового года, он же смягчился: теперь...
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