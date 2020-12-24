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Когда в Беларуси появится кинотеатр IMAX и что можно сделать, чтобы это случилось быстрее

24.12.2020 09:17 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Когда в Беларуси появится кинотеатр IMAX и что можно сделать, чтобы это случилось быстрее
Фото предоставлено Silver Screen

Аренда кинозалов семьей или группой друзей, новые автокинотеатры, «фьючерсы» на просмотр фильмов в будущем — таков ответ ведущего белорусского оператора кинопроката — сети Silver Screen — на новые условия работы в эпоху COVID-19. Привлекать зрителя стало непросто, но топ-менеджеры компании сохраняют завидный оптимизм. В их ближайших планах — открыть в Беларуси первый кинотеатр IMAX, а также запустить передовые технологии кинопоказа Screen X и 4DX.

Индустрия развлечений одна из первых пострадала от пандемии нового вируса. Сборы от офлайн-просмотров рухнули по всему миру. Наша страна не стала исключением. Если в январе — феврале т.г. в Silver Screen наблюдали абсолютные рекорды посещаемости кинотеатров, то в апреле — августе трафик зрителей упал ниже 10% от прежних значений. Поток стал восстанавливаться лишь во второй половине года. В частности, зрителей привлек выход премьеры фильма Кристофера Нолана «Довод».

Какие выводы по итогам 2020 года сделали игроки киноиндустрии и чего им следует ожидать в будущем — об этом портал «Про бизнес» попросил рассказать исполнительного директора сети кинотеатров Silver Screen Олега Троника.

Когда в Беларуси появится кинотеатр IMAX и что можно сделать, чтобы это случилось быстрее
Олег Троник. Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

— Нынешний год показал, что посещаемость кинотеатров напрямую зависит не только от санитарно-эпидемиологических ограничений и страхов людей, но и от наличия интересного контента и премьер как одного из ключевых факторов успеха.

С самого начала пандемии мы минимизировали риски для наших гостей: ввели понятие safe seats (рус. — безопасные места), предусматривающее рассадку в залах с сохранением социальной дистанции, увеличили перерывы между сеансами для уборки и дезинфекции помещений, ввели масочный режим для всех сотрудников кинотеатра (а в ходе «второй волны» это требование стало актуальным и для наших зрителей). При этом низкая посещаемость на площадях, которые предназначены для комфортного пребывания существенно более высокой численности зрителей, и без того предполагает достаточно безопасные условия с санитарно-эпидемиологической точки зрения.

Одновременно сеть Silver Screen запустила несколько инициатив, которые подогрели интерес к кинопрокату:

1. Проект «Личный кинотеатр» предоставил возможность арендовать кинозал целиком для небольшой компании друзей или для всей семьи. Мы предложили доступную цену: весной и летом услугу можно было получить за 99 рублей на 2 часа. Проект стал успешным примером антикризисного предложения, так как на него существует устойчивый спрос.

2. «Фьючерсы киномана». Это еще одно антикризисное предложение, суть которого состоит в возможности приобрести сертификат на поход в кино на открытую дату (в течение нескольких месяцев) по сниженной цене.

3. Автокинотеатры. Летом в Минске мы открыли два новых автокинотеатра. Один работает в парке Дримленд в формате open air — звук транслируется через профессиональную акустическую систему в формате 5.1. Фильмы можно смотреть, сидя в автомобиле с открытыми окнами либо просто на пледе под открытым небом. Второй объект заработал на верхнем уровне парковки ТРЦ Palazzo в традиционном формате автокинотеатра, когда звук транслируется через радиоприемник автомобиля.

Когда в Беларуси появится кинотеатр IMAX и что можно сделать, чтобы это случилось быстрее
Фото предоставлено Silver Screen

И тот, и другой форматы, конечно, не могли заменить полные залы кинотеатров на премьере голливудского блокбастера, но вместе с тем они позволили создать необходимый денежный поток в непростое время пандемии.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что наши антикризисные предложения в совокупности с существенным снижением уровня затрат позволили нам сохранить бизнес, не растерять ключевых сотрудников компании и, более того, продолжить работу над реализацией стратегических планов.

Что спасет трафик? Новые технологии!

В 2020 году сеть Silver Screen заключила долгосрочный контракт на открытие кинотеатров IMAX в Республике Беларусь. Первый из них должен появиться уже в 2021 году.

Ранее сеть получила эксклюзивные права на использование передовых технологий кинопоказа Screen X и 4DX. Screen X — это уникальная технология воспроизведения изображения. Пять проекторов и два дополнительных боковых экрана создают панорамное изображение с углом обзора 270 градусов. За счет включения периферийного зрения такой формат дарит новые ощущения от просмотра.

Когда в Беларуси появится кинотеатр IMAX и что можно сделать, чтобы это случилось быстрее
Фото предоставлено Silver Screen

К слову, первый в СНГ зал Screen X заработал в августе 2019 года в кинотеатре VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall. Технология 4DX создает спецэффекты, связанные с движением кресла зрителя, ощущением брызг, ветра и запахов того, что показывают на экране.

В итоге мы получим непревзойденный набор технологий, которые меняют представление о привычном опыте похода в кино. Новые кинотеатры закрепят за Silver Screen статус наиболее динамично развивающейся киносети Беларуси.

Прогнозы: кинопрокат начнет восстанавливаться в 2021 году

Первые громкие премьеры на большом экране намечены уже на апрель 2021 года. Например, картина «Не время умирать» — долгожданное продолжение фильмов о Джеймсе Бонде. При этом в течение года график премьер будет становится все более плотным.

Новинки проката, а также растущая социальная активность на фоне массовой вакцинации населения и формирования коллективного иммунитета, как мы ожидаем, значительно повысят посещаемость кинотеатров, и на докризисный уровень показатели трафика вернутся к концу 2021-го — началу 2022 года.

Когда в Беларуси появится кинотеатр IMAX и что можно сделать, чтобы это случилось быстрее
Фото предоставлено Silver Screen

Ключевое значение в восстановлении трафика в кино будут играть технологии. Запрос на необычные развлечения вырастет. Огромные экраны IMAX, уникальное качество изображения и звука, подвижные кресла с эффектом дождя и тумана, проекция изображения на 270 градусов — все это подарит эмоции, которые невозможно получить дома, сидя даже перед самым большим телевизором. В итоге технологические лидеры и инновационные сети кинотеатров достаточно быстро восстановят свой трафик и оттеснят более «консервативных» конкурентов в борьбе за зрителя.

В своих бизнес-планах Silver Screen исходит из того, что 2021 год по показателям будет чем-то средним между 2019 и 2020 годами, а 2022-й с учетом отложенных премьер превзойдет 2019-й, который стал одним из самых успешных для киноиндустрии.

Глобальный взгляд

В начале декабря т.г. инвестиционный банк Goldman Sachs обновил прогноз относительно перспектив глобальной киноиндустрии. Так, аналитики банка полагают, что в 2021 году сборы кинотеатров увеличатся в 3 раза по сравнению с 2020-м. В лидерах по росту выручки окажутся кинотеатры IMAX, поскольку они находятся в лучшем положении на рынке благодаря экранам премиум-класса и ориентации преимущественно на блокбастеры.

Что такое ICO от Silver Screen?

Стабилизация бизнес-модели и положительные прогнозы на 2021−2022 годы позволили сети Silver Screen выйти на рынок заемного капитала и предложить инвесторам токены (аналог корпоративных облигаций) на выгодных условиях.

Условия эмиссии токенов ООО «Кино Маяк» (владелец бренда Silver Screen):

  • общий объем выпуска — 500 тыс. USD;

  • номинал токена — 100 USD;

  • доходность — 7% годовых;

  • ежемесячные выплаты процентного дохода;

  • срок обращения токенов — 3 года;

  • предусмотрена оферта: с 1 июня 2021 года инвесторы смогут ежеквартально досрочно погашать до 20% от имеющихся у них токенов.

Приобрести токены можно на FINSTORE — инновационной онлайн-платформе банковского холдинга ОАО «Банк БелВЭБ». Оператор платформы — ООО «ДФС», входящее в холдинг и являющееся резидентом ПВТ. Площадка действует в соответствии с Декретом президента № 8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». По состоянию на середину декабря 2020 года сумма инвестиций, собранных на FINSTORE, приблизилась к 13 млн USD.

Что такое токен? Это цифровой финансовый инструмент, который удостоверяет права владельца на получение дохода по вложенным средствам. По своей сути токен является долговым инструментом, аналогом корпоративной облигации.

Когда в Беларуси появится кинотеатр IMAX и что можно сделать, чтобы это случилось быстрее
Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

В чем преимущества токенов?

  • До 1 января 2023 года доходы по токенам не облагаются налогами (п. 3.1 Декрета № 8).

  • Расчеты между держателями и эмитентами токенов происходят в валюте номинала. Те, кто приобретает токены Silver Screen, номинированные в долларах, получат на свои счета процентные доходы и возврат сумм в ходе погашения в долларах США без конвертации в белорусские рубли, то есть исключены потери на банковском спреде и курсовых разницах.

  • Доходность токенов Silver Screen значительно выше доходности валютных банковских депозитов.

  • Вложения инвесторов застрахованы от возможной девальвации белорусского рубля.

  • Риски минимизируются офертой.

По всем вопросам для уточнения информации можно обратиться к эмитенту:

https://ico.silverscreen.by/

ico@silverscreen.by

+375 29 1782528

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Теги: Минск
 
 
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Аренда кинозалов семьей или группой друзей, новые автокинотеатры, «фьючерсы» на просмотр фильмов в будущем - таков ответ ведущего белорусского оператора...
 
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