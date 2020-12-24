Когда в Беларуси появится кинотеатр IMAX и что можно сделать, чтобы это случилось быстрее

Источник материала: ProBusiness



Фото предоставлено Silver Screen

Аренда кинозалов семьей или группой друзей, новые автокинотеатры, «фьючерсы» на просмотр фильмов в будущем — таков ответ ведущего белорусского оператора кинопроката — сети Silver Screen — на новые условия работы в эпоху COVID-19. Привлекать зрителя стало непросто, но топ-менеджеры компании сохраняют завидный оптимизм. В их ближайших планах — открыть в Беларуси первый кинотеатр IMAX, а также запустить передовые технологии кинопоказа Screen X и 4DX.

Индустрия развлечений одна из первых пострадала от пандемии нового вируса. Сборы от офлайн-просмотров рухнули по всему миру. Наша страна не стала исключением. Если в январе — феврале т.г. в Silver Screen наблюдали абсолютные рекорды посещаемости кинотеатров, то в апреле — августе трафик зрителей упал ниже 10% от прежних значений. Поток стал восстанавливаться лишь во второй половине года. В частности, зрителей привлек выход премьеры фильма Кристофера Нолана «Довод».

Какие выводы по итогам 2020 года сделали игроки киноиндустрии и чего им следует ожидать в будущем — об этом портал «Про бизнес» попросил рассказать исполнительного директора сети кинотеатров Silver Screen Олега Троника.



Олег Троник. Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

— Нынешний год показал, что посещаемость кинотеатров напрямую зависит не только от санитарно-эпидемиологических ограничений и страхов людей, но и от наличия интересного контента и премьер как одного из ключевых факторов успеха.

С самого начала пандемии мы минимизировали риски для наших гостей: ввели понятие safe seats (рус. — безопасные места), предусматривающее рассадку в залах с сохранением социальной дистанции, увеличили перерывы между сеансами для уборки и дезинфекции помещений, ввели масочный режим для всех сотрудников кинотеатра (а в ходе «второй волны» это требование стало актуальным и для наших зрителей). При этом низкая посещаемость на площадях, которые предназначены для комфортного пребывания существенно более высокой численности зрителей, и без того предполагает достаточно безопасные условия с санитарно-эпидемиологической точки зрения.

Одновременно сеть Silver Screen запустила несколько инициатив, которые подогрели интерес к кинопрокату:

1. Проект « Личный кинотеатр » предоставил возможность арендовать кинозал целиком для небольшой компании друзей или для всей семьи. Мы предложили доступную цену: весной и летом услугу можно было получить за 99 рублей на 2 часа. Проект стал успешным примером антикризисного предложения, так как на него существует устойчивый спрос.

2. « Фьючерсы киномана ». Это еще одно антикризисное предложение, суть которого состоит в возможности приобрести сертификат на поход в кино на открытую дату (в течение нескольких месяцев) по сниженной цене.

3. Автокинотеатры. Летом в Минске мы открыли два новых автокинотеатра. Один работает в парке Дримленд в формате open air — звук транслируется через профессиональную акустическую систему в формате 5.1. Фильмы можно смотреть, сидя в автомобиле с открытыми окнами либо просто на пледе под открытым небом. Второй объект заработал на верхнем уровне парковки ТРЦ Palazzo в традиционном формате автокинотеатра, когда звук транслируется через радиоприемник автомобиля.



Фото предоставлено Silver Screen

И тот, и другой форматы, конечно, не могли заменить полные залы кинотеатров на премьере голливудского блокбастера, но вместе с тем они позволили создать необходимый денежный поток в непростое время пандемии.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что наши антикризисные предложения в совокупности с существенным снижением уровня затрат позволили нам сохранить бизнес, не растерять ключевых сотрудников компании и, более того, продолжить работу над реализацией стратегических планов.

Что спасет трафик? Новые технологии!

В 2020 году сеть Silver Screen заключила долгосрочный контракт на открытие кинотеатров IMAX в Республике Беларусь. Первый из них должен появиться уже в 2021 году.

Ранее сеть получила эксклюзивные права на использование передовых технологий кинопоказа Screen X и 4DX. Screen X — это уникальная технология воспроизведения изображения. Пять проекторов и два дополнительных боковых экрана создают панорамное изображение с углом обзора 270 градусов. За счет включения периферийного зрения такой формат дарит новые ощущения от просмотра.



Фото предоставлено Silver Screen

К слову, первый в СНГ зал Screen X заработал в августе 2019 года в кинотеатре VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall. Технология 4DX создает спецэффекты, связанные с движением кресла зрителя, ощущением брызг, ветра и запахов того, что показывают на экране.

В итоге мы получим непревзойденный набор технологий, которые меняют представление о привычном опыте похода в кино. Новые кинотеатры закрепят за Silver Screen статус наиболее динамично развивающейся киносети Беларуси.

Прогнозы: кинопрокат начнет восстанавливаться в 2021 году

Первые громкие премьеры на большом экране намечены уже на апрель 2021 года. Например, картина «Не время умирать» — долгожданное продолжение фильмов о Джеймсе Бонде. При этом в течение года график премьер будет становится все более плотным.

Новинки проката, а также растущая социальная активность на фоне массовой вакцинации населения и формирования коллективного иммунитета, как мы ожидаем, значительно повысят посещаемость кинотеатров, и на докризисный уровень показатели трафика вернутся к концу 2021-го — началу 2022 года.



Фото предоставлено Silver Screen

Ключевое значение в восстановлении трафика в кино будут играть технологии. Запрос на необычные развлечения вырастет. Огромные экраны IMAX, уникальное качество изображения и звука, подвижные кресла с эффектом дождя и тумана, проекция изображения на 270 градусов — все это подарит эмоции, которые невозможно получить дома, сидя даже перед самым большим телевизором. В итоге технологические лидеры и инновационные сети кинотеатров достаточно быстро восстановят свой трафик и оттеснят более «консервативных» конкурентов в борьбе за зрителя.

В своих бизнес-планах Silver Screen исходит из того, что 2021 год по показателям будет чем-то средним между 2019 и 2020 годами, а 2022-й с учетом отложенных премьер превзойдет 2019-й, который стал одним из самых успешных для киноиндустрии.

Глобальный взгляд В начале декабря т.г. инвестиционный банк Goldman Sachs обновил прогноз относительно перспектив глобальной киноиндустрии. Так, аналитики банка полагают, что в 2021 году сборы кинотеатров увеличатся в 3 раза по сравнению с 2020-м. В лидерах по росту выручки окажутся кинотеатры IMAX, поскольку они находятся в лучшем положении на рынке благодаря экранам премиум-класса и ориентации преимущественно на блокбастеры.

Что такое ICO от Silver Screen?

Стабилизация бизнес-модели и положительные прогнозы на 2021−2022 годы позволили сети Silver Screen выйти на рынок заемного капитала и предложить инвесторам токены (аналог корпоративных облигаций) на выгодных условиях.

Условия эмиссии токенов ООО «Кино Маяк» (владелец бренда Silver Screen):

общий объем выпуска — 500 тыс. USD;

номинал токена — 100 USD;

доходность — 7% годовых;

ежемесячные выплаты процентного дохода;

срок обращения токенов — 3 года;

предусмотрена оферта: с 1 июня 2021 года инвесторы смогут ежеквартально досрочно погашать до 20% от имеющихся у них токенов.

Приобрести токены можно на FINSTORE — инновационной онлайн-платформе банковского холдинга ОАО «Банк БелВЭБ». Оператор платформы — ООО «ДФС», входящее в холдинг и являющееся резидентом ПВТ. Площадка действует в соответствии с Декретом президента № 8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». По состоянию на середину декабря 2020 года сумма инвестиций, собранных на FINSTORE, приблизилась к 13 млн USD.

Что такое токен? Это цифровой финансовый инструмент, который удостоверяет права владельца на получение дохода по вложенным средствам. По своей сути токен является долговым инструментом, аналогом корпоративной облигации.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

В чем преимущества токенов?

До 1 января 2023 года доходы по токенам не облагаются налогами (п. 3.1 Декрета № 8).

Расчеты между держателями и эмитентами токенов происходят в валюте номинала. Те, кто приобретает токены Silver Screen, номинированные в долларах, получат на свои счета процентные доходы и возврат сумм в ходе погашения в долларах США без конвертации в белорусские рубли, то есть исключены потери на банковском спреде и курсовых разницах.

Доходность токенов Silver Screen значительно выше доходности валютных банковских депозитов.

Вложения инвесторов застрахованы от возможной девальвации белорусского рубля.

Риски минимизируются офертой.

По всем вопросам для уточнения информации можно обратиться к эмитенту:

https://ico.silverscreen.by/

ico@silverscreen.by

+375 29 1782528

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