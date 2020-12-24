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Представлен новый гиперкар McLaren Sabre: всего выпустят 15 единиц

24.12.2020 09:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Свою новую «двухдверку», получившую имя Sabre, британская компания McLaren собиралась официально представить в начале следующего года, однако фотографиями и некоторыми подробностями о машине уже успел поделиться один из дилеров марки.


Причем находится он в Беверли-Хиллз (Калифорния) — представители автосалона успели заверить, что Sabre выпустят тиражом всего 15 единиц и исключительно для рынка США. Впрочем, на деле новинка McLaren представляет собой всего лишь разновидность модели Senna — ее подготовкой занимались специалисты отделения MSO (McLaren Special Operations) в соответствии с пожеланиями американских клиентов.



У машины оригинальный аэродинамический обвес и новые углепластиковые элементы, а также форсированный 4-литровый битурбо-V8, развивающий 835 л.с. и 800 Нм крутящего момента и позволяющий Sabre разгоняться до максимальных 351 км/ч. То есть речь идет о «самом быстром двухместном McLaren», причем без электрифицированной установки — у Speedtail, самого дорого дорожного автомобиля марки, три посадочных места и гибридная система, а максимальная скорость превышает 400 км/ч.


Калифорнийский дилер McLaren сообщил, что все 15 экземпляров Sabre уже нашли своих покупателей. Прочие характеристики и стоимость купе не раскрываются.

 
 
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Свою новую «двухдверку» Sabre британская компания McLaren собиралась официально представить в начале следующего года, однако фотографиями и некоторыми подробностями о...
 
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