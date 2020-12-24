«Одну игрушку может поэтапно расписывать 17 мастеров». Декоратор - о самых необычных украшениях для елки

Источник материала: Tut.by

Собрались украшать елку к Новому году? Тогда ловите подсказку от декоратора: помимо гирлянд и разноцветных шаров добавьте немного акцентов. О том, что это вообще такое — акцентные игрушки, как много их нужно на одну елку и какие формы сегодня в тренде, мы поговорили с декоратором «Калядной крамы» Кариной Метельской.





Функциональный декор

В украшении ели, рассказывает Карина, обычно используют сразу несколько видов декора. Основа — это световая гирлянда. За ней в ветви фоном вплетаются базовые шары — цветные, но без рисунка. Дальше добавляются те самые акцентные украшения — те, что придают елке изюминку. Это могут быть как декорированные шары, так и фигурки (например, животные или щелкунчики), и даже перья.





Сколько вообще акцентных игрушек должно быть на елке? Это, поясняет декоратор, зависит от высоты самой ели, того, где именно она стоит (если у стены — заполнять ее нужно только на две трети) и насколько пушистые у нее ветки.

— К примеру, на пышную елку высотой 150 см, стоящую у стены, понадобится 20−25 базовых шаров и около 40 акцентных украшений. А на высокую (210 см), стройную и стоящую в центре помещения — 50 акцентов и 30 базовых шаров.

В магазине в этом году пять акцентных стендов. Первый — «Чудесная пора». Здесь собраны игрушки в классической гамме: доминируют белый, красный и зеленый цвета.





— Основная идея стенда — мама-медведица печет вместе со своими медвежатами имбирное печенье, — рассказывает Карина. — Поэтому здесь так много декора из дерева, текстиля и керамики на тему кулинарии — сладости, выпечка и даже посуда.





Казалось бы, зачем вешать на елку деревянные скалки и доски? Во-первых, отмечает декоратор, они смотрятся очень необычно — это действительно акцентный декор. А во-вторых, такие игрушки вполне можно использовать не только как декор, но и по назначению — чтобы раскатать тесто для того самого имбирного печенья.









Еще одна звезда стенда — коллекция Coca-Cola, над которой работали европейские дизайнеры-декораторы. Чего здесь только нет: и классические жестяные баночки с инкрустацией из страз, и белые медведи, и даже тот самый фургон из рождественской рекламы. В общем, все, что нужно для создания праздничного настроения.





Загородная классика

Второй стенд — «Сочельник». Здесь расположились игрушки в классическом стиле с примесью лесной тематики.





— Классика, пожалуй, самый популярный стиль в новогоднем декоре, особенно домашнем, — поясняет Карина. — В этом году мы совместили классику с загородным шиком: добавили изюминку в виде клетчатого узора — как, к примеру, на вот этих шарах, дополнили тему шишками, фигурками оленей и птиц. А тему сочельника поддерживают игрушки в виде бокалов и елочки из винных пробок.

Как и в первой теме, в этой есть свои персонажи: классика — это щелкунчики и балерины. Балерин собеседница рекомендует закреплять на специальном вращающемся элементе — орнамоторе: в динамике игрушка будет смотреться особенно интересно.

Также, дополняет декоратор, стоит обратить внимание на формы — ведь это не менее важно, чем цветовая гамма.

— Вот такие вытянутые элементы здорово выделяются на фоне остальных игрушек и вдобавок визуально «вытягивают» ель, — подсказывает она.

А если хочется чего-то совсем уникального, обратите внимание на игрушки ручной работы. В «Краме», например, есть игрушки, созданные на старейших немецких мануфактурах и шары с покрытием из настоящего золота.





— Это полностью ручное производство, — поясняет Карина. — Мастера выдувают форму из стекла, а потом заполняют ее изнутри серебряным раствором — для максимального блеска. И, наконец, наносят рисунок в несколько этапов — одну игрушку может расписывать 17 мастеров. Конечно, стоит такой декор недешево, но с сегодняшнего дня у нас стартовала распродажа — минус 40% на все. В том числе и на игрушки ручной работы. Так что если вы хотели пополнить коллекцию позолоченным шаром или звездочкой из бисера — самое время это сделать.

Ориентация на тренды

Не нравится классика? Есть и более трендовые варианты декора. Например, на стенде «Городские звезды» можно найти игрушки в виде фотоаппарата, лака для ногтей, губной помады и даже «тайника», в котором можно спрятать подарок.





— Эта тема посвящена ритму современного города, — рассказывает Карина. — Основная цветовая гамма — золотой, синий и черный. Кстати, последнего на елке не должно быть много, иначе она будет выглядеть слишком траурно.

Еще одна цветовая рекомендация от декоратора — использовать в декоре как минимум три цвета. Или два — и их оттенки. Например, в пару к золотому можно добавить комплиментарный ему цвет шампань, а красные шары «приглушить» малиновыми украшениями. Так ваша ель будет выглядеть ярко, но не вычурно.





Тем, кто хочет привнести в рождественский декор нотку настоящего волшебства, Карина советует обратиться к теме «Волшебный лес».

— Здесь представлены игрушки в лесной тематике, — рассказывает она. — Основная гамма — розовый, кремовый, нежно-зеленый цвета. Такой декор отлично подойдет для помещений в светлых тонах.

Помимо фей, эльфов и волшебные растений здесь можно найти массу полупрозрачного декора — от шаров с эффектом мыльных разводов до акриловых сосулек.





— Акрил на елке выглядит так, будто это настоящий хрусталь, но он куда прочнее и безопаснее: если упадет, не разобьется, — поясняет Карина. — А прозрачные шары-пузыри особенно здорово смотрятся на елке с большим количеством гирлянд: из-за своих переливов они будут выделяться даже больше, чем шары с дизайном.





А любителям активного отдыха наверняка понравится стенд «На лыжи». На нем представлены игрушки в сине-белой гамме.





— Здесь много деревянных элементов, тематического декора — ботиночек, санок, лыж, — показывает игрушки декоратор. — Может показаться, что это холодная гамма, но классическое сочетание синего и белого можно легко сделать теплым и уютным, добавив немного коричневого — того же дерева.

Демонстрируя синие шары, Карина замечает, что синий цвет очень актуален в этом сезоне.





Впрочем, при выборе цветовой гаммы декоратор рекомендует опираться не на тренды, а на собственный вкус.

— Мода модой, а выбирать нужно то, что нравится именно вам, — резюмирует она.