Россия победит США, динамовцы из Минска одолеют рижан, «МЮ» не уступит «Лестеру». Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте спортивный журналист Сергей Вишневский рассказывает о силе молодежных сборных США и России по хоккею и предсказывает победителя очной встречи команд. Его коллега Кирилл Клименков верит в успех минского «Динамо» в противостоянии с динамовцами из Риги, а эксперт проекта Сергей Чалый объясняет, почему «Манчестер Юнайтед» не проиграет «Лестеру».

Вишневский: На стороне россиян в матче с США — опыт участия во взрослых турнирах

Кто: Сергей Вишневский, спортивный журналист.

Фото из личного архива Сергея Вишневского

Предыдущая ставка: прошла , не прошла , не прошла .

В этот раз ставит на матч групповой стадии молодежного чемпионата мира (U-20) по хоккею Россия — США, который пройдет 26 декабря.

— Из прошлогоднего состава российской «молодежки», которая, можно сказать, упустила золото МЧМ-2020 в третьем периоде финального матча, нынче в Эдмонтон отправились всего трое: вратарь Ярослав Аскаров да форварды Василий Подколзин и Максим Грошев, — отмечает Сергей. — Причем заметные роли в минувшем созыве играли только первые два.

В этом смысле у американцев состав более опытный: у них на прошлом МЧМ выступали вратари Спенсер Найт и Дастин Вульф, защитник Кэмерон Йорк и нападающие Тревор Зеграс, Артур Калиев, Коул Кофилд, Бобби Бринк, Алекс Теркотт. Причем уже тогда почти все они были лидерами команды, которая на групповом этапе обыграла россиян — 3:1. Калиев в той встрече отметился двумя шайбами, Зеграс — двумя ассистентскими баллами, а победный гол был на счету Ника Робертсона.

Робертсон пригодился бы сборной США и сейчас, и вариант его приезда не исключался — он даже был в расположении команды и сдавал тесты на COVID-19. Но когда стало известно, что сезон в НХЛ стартует 13 января, «Торонто» передумал отпускать его на МЧМ, ведь после возвращения игроку предстояло бы отбыть семидневный карантин. И «Кленовые листья» решили, что юному форварду будет легче проявить себя, если он начнет подготовку вместе с клубом. Тем более, что после возобновления минувшего сезона он принял участие в плей-офф и показал, что способен бороться за место в составе клуба НХЛ.

После сдачи положительных анализов на COVID-19 не были допущены к участию в МЧМ три игрока сборной США, выбранные во втором раунде драфта-2020: голкипер Дрю Коммессо, защитник Алекс Власик и форвард Роберт Мастросимоне. А первого номера драфта-2019 Джека Хьюза предсказуемо не отпустил «Нью-Джерси».

Читать прогноз дальше Тем не менее, нынешний созыв американской сборной считается сильнее прошлогоднего, который тогда тоже был без Хьюза и занял второе место на групповом этапе вслед за канадцами, но в четвертьфинале не сломил финнов (0:1). Нынче повзрослели прошлогодние лидеры. Добавился пятый номер драфта-2020, талантливый 18-летний защитник Джейк Сандерсон — сын известного канадского форварда Джеффа Сандерсона, проведшего 17 сезонов и более 1100 матчей в НХЛ и дважды бравшего золото ЧМ в составе сборной Канады. Хороши также 29-й номер драфта-2020 Брэндан Бриссон и несколько ребят из второго раунда — Сэм Коланжело, Тайлер Клевен, Брок Фэбер. Для вратаря Спенсера Найта это уже третья поездка на МЧМ, и за минувший сезон в составе команды колледжа Бостона в NCAA он прилично прибавил. Говорят, что способен поспорить за звание лучшего вратаря турнира с Ярославом Аскаровым — 12-м номером драфта НХЛ-2020. Российскую «молодежку» в этом сезоне принял легендарный Игорь Ларионов, который в прошлом сезоне был ассистентом у Валерия Брагина, но влияние на команду оказывал не меньшее, нежели главный тренер. Он прививает сборной яркую атакующую игру и получает большое удовольствие от работы. Говорит, что счастлив, когда видит проблески хоккея былых времен. Молодежная сборная России проиграла США в полуфинальном матче МЧМ 1:2, но в этой игре было на что посмотреть. Все самые важные моменты - в одном видео: pic.twitter.com/hOZiXb399Q — Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2019 Настоящий фурор со своей командой Игорь Ларионов произвел в ноябре на первом этапе Евротура в Хельсинки, куда «молодежка» отправилась под вывеской национальной сборной России. Некоторые соперники до старта начали ворчать и обвинять россиян в несерьезном отношении к турниру. А парни Ларионова сенсационно заняли первое место, одержав победы во всех матчах против взрослых оппонентов: разнесли Финляндию (6:2), одолели Швецию (2:1 по буллитам) и уверенно справились с Чехией (3:0). В споре бомбардиров верхние строки оккупировали сразу несколько юных россиян: Егор Афанасьев — 4 (2+2), Василий Подколзин — 4 (0+4), Родион Амиров — 3 (3+0), Егор Чинахов — 3 (2+1), Даниил Чайка — 3 (1+2), Илья Сафонов — 3 (1+2). Матч Россия — США наверняка будет сложным для обеих команд. Но на стороне россиян опыт участия в серьезных взрослых турнирах и то, что сезон в России уже в разгаре, в то время как за океаном юниорские и студенческие лиги стартовали недавно. Ставлю в этом матче на победу россиян.

Клименков: Научиться обходиться без Шаранговича — очередной вызов для минского «Динамо»

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Предыдущие пять ставок: прошла , прошла , не прошла , прошла , прошла .

В этот раз ставит на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Динамо» Рига, который состоится 26 декабря.

— Минское «Динамо» уже перевалило за экватор сезона, так что можно делать первые выводы относительно игры «зубров», — уверен Кирилл. — Команда очень напоминает себя образца четырехлетней давности, то есть также при тренере Крэйге Вудкрофте: высокие скорости, прессинг по всей площадки, атакующий настрой и надежный первый номер в воротах. На то «Динамо» минчане похожи даже результатом — крепкие позиции в верхней части турнирной таблицы без спадов ниже зоны плей-офф.

Минское «Динамо» уже переживало кадровый дефицит в нынешнем сезоне, когда было вынуждено обходиться без тренерского штаба, ряда иностранцев, в том числе капитана Роба Клинкхаммера, играя чисто белорусским составом. Тогда, как, впрочем, и на протяжении всего сезона, команду подтаскивал Егор Шарангович — лучший снайпер минчан, входящий в топ-5 снайперов лиги. Намедни Егор отбыл в распоряжение клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз». Научиться обходиться без него — очередной вызов для команды Вудкрофта.