Строительство детских площадок, декретный отпуск и реабилитация после COVID-19: общественные приёмные продолжают работу

Источник материала: ОНТ

На общественных приёмных нет закрытых тем. Все волнующие вопросы и конструктивные предложения можно изложить представителям власти.

Сегодня людей выслушают в Лиде, Белыничах, Климовичах, Кличеве, Краснополье, Мстиславле и Хотимске. Строительство спортивных и детских площадок, декретный отпуск и реабилитация после COVID-19 – такие темы сейчас звучат всё чаще. Но есть и другие. В любом случае, если проблему не получается решить оперативно, обращения берут на контроль и подробно изучают в профильных ведомствах.

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