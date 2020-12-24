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Строительство детских площадок, декретный отпуск и реабилитация после COVID-19: общественные приёмные продолжают работу

24.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Строительство детских площадок, декретный отпуск и реабилитация после COVID-19: общественные приёмные продолжают работу

На общественных приёмных нет закрытых тем. Все волнующие вопросы и конструктивные предложения можно изложить представителям власти.

Сегодня людей выслушают в Лиде, Белыничах, Климовичах, Кличеве, Краснополье, Мстиславле и Хотимске. Строительство спортивных и детских площадок, декретный отпуск и реабилитация после COVID-19 – такие темы сейчас звучат всё чаще. Но есть и другие. В любом случае, если проблему не получается решить оперативно, обращения берут на контроль и подробно изучают в профильных ведомствах.

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На общественных приёмных нет закрытых тем. Все волнующие вопросы и конструктивные предложения можно изложить представителям власти. Сегодня людей выслушают в...
 
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